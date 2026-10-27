W sieci pojawiły się informacje o nieruchomości, którą kompozytor Konstantin Meladze rzekomo nabył na tymczasowo okupowanym przez Rosję Krymie. Według rosyjskich mediów propagandowych w 2015 roku mógł on nabyć trzypiętrowy dom szeregowy w Gurzufie za 743 400 dolarów — około 34 milionów hrywien.

Jednocześnie informacje te rozpowszechniają rosyjskie media, a w podanych danych brakuje niezależnego potwierdzenia prawa własności kompozytora do tej nieruchomości.

Według doniesień rosyjskich mediów propagandowych dom szeregowy znajduje się w zamkniętej osadzie w Gurzufie, gdzie jest zaledwie 45 domów. Teren ten jest całodobowo strzeżony, co – jak twierdzą media – zapewniają trzy posterunki obserwacyjne.

Zgodnie z tymi danymi mowa jest o trzypiętrowej willi o powierzchni około 250 metrów kwadratowych. Wewnątrz rzekomo znajduje się przestronny salon, pięć sypialni, pięć toalet oraz duża łazienka.

Na terenie posesji znajduje się również taras z basenem o długości ponad siedmiu metrów oraz tylne podwórko. Na dachu przewidziano miejsce na strefę wypoczynkową lub ogród.

Jak podają rosyjskie media, w piwnicy nieruchomości znajduje się sauna z łaźnią turecką, pokój wypoczynkowy oraz kilka innych pomieszczeń.

Osobno media propagandowe zwracają uwagę na widok na morze, który rzekomo rozciąga się z willi.

Według ich informacji domy w tej osadzie są wynajmowane za 60 tysięcy rubli dziennie — około 34 tysięcy hrywien. Jednocześnie Meladze rzekomo nie planuje ani wynajmować swojej nieruchomości osobom postronnym, ani całkowicie się jej pozbywać. Nie ma niezależnego potwierdzenia tych twierdzeń.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę Konstantin Meladze przeniósł się do Hiszpanii. Kompozytor nie zajął publicznie stanowiska w sprawie rosyjskiej agresji i niemal zniknął z przestrzeni publicznej.

Informacje o ewentualnej nieruchomości Meladze na okupowanym Krymie krążą obecnie z odwołaniem do rosyjskich mediów, dlatego podane okoliczności nabycia oraz przynależność willi do kompozytora wymagają niezależnego potwierdzenia.

Przypomnijmy, że piosenkarz Walerij Meladze pospieszył z wyjaśnieniem swoich słów wypowiedzianych w noc sylwestrową podczas imprezy firmowej w Dubaju. Artysta skomentował swój niedawny występ na imprezie firmowej za granicą.

W rosyjskich mediach pojawiła się informacja, że kompozytor i producent Konstantin Meladze rzekomo uzyskał obywatelstwo Gruzji. Nie ma na to oficjalnego potwierdzenia, a sam muzyk na razie nie skomentował tych doniesień.

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