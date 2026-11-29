Telewizja Publiczna potępiła nielegalne rozpowszechnianie nagrań audio z podsłuchów uczestników długiej listy krajowych eliminacji do Eurowizji 2027, które odbyły się 28 listopada 2026 roku. Nadawca ogłosił wszczęcie wewnętrznego dochodzenia.

W oświadczeniu nadawcy z 28 listopada zaznaczono, że fragmenty występów zostały uzyskane i rozpowszechnione w sposób niezgodny z prawem. Według oceny nadawcy materiały te są zniekształcone i niskiej jakości, dlatego nie oddają obiektywnego obrazu piosenek i występów artystów. Cel rozpowszechnienia nagrań pozostaje nieznany.

Według informacji z trzeciego źródła fragmenty po raz pierwszy pojawiły się na kanale Telegram blogera Bogdana Bespalowa, gdzie najpierw opublikowano dane dotyczące utworów i ocen, a następnie – linki do wersji demo zgłoszeń, które zostały przejęte przez inne serwisy. Profil „Dom Eurowizji” zwrócił uwagę na stosunkowo wysoką jakość głosu wykonawców, co wskazuje, że nagranie nie pochodzi z sali koncertowej, i wyraził przypuszczenie, że do wycieku mogło dojść za sprawą kogoś z redakcji „Suspilne”. Ta wersja nie została potwierdzona, a sam nadawca wezwał do opierania się wyłącznie na oficjalnych materiałach oraz do zapewnienia równych warunków dla uczestników.

Źródło: oświadczenie Telewizji Publicznej.

Przypomnijmy, że w krajowych eliminacjach do Eurowizji 2027 wybuchł kolejny skandal. Zaledwie dzień po opublikowaniu listy uczestników długiej listy gitarzystę zespołu Spokusy, Igora Czerepanowa, oskarżono o molestowanie nieletnich.

Komitet organizacyjny krajowych eliminacji do Eurowizji 2027 podjął decyzję o dyskwalifikacji zespołu SPOKUSY.

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