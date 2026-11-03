W Nepalu przed wejściem filmu «Panch Pandav» do kin w mediach społecznościowych rozprzestrzeniły się wezwania do jego bojkotu. Aktywiści religijni i użytkownicy oskarżają twórców filmu o rzekomo lekceważące przedstawienie Draupadi, postaci z hinduskiego eposu «Mahabharata», jak informuje Kathmandu Post.

Krytyka po publikacji piosenki

Spór nasilił się po publikacji piosenki «Taniyo Taniyo» z numerem tanecznym z udziałem aktorki Evy Giri. Krytycy stwierdzili, że w wideo szanowaną mitologiczną bohaterkę powiązano z wizerunkiem tancerki występującej w barze. Wcześniej pytania widzów wzbudziły także plakat i zwiastun filmu: w jednej ze scen postać zwraca się do bohaterki Giri jako do Draupadi.

Twórczyni treści Vedika KC, która nazywa siebie aktywistką religijną, wezwała do bojkotu filmu w poście na Facebooku. Wyjaśniła, że nie sprzeciwia się tańcowi jako zawodowi, ale uważa przejście od wizerunku kobiety w szafranowym stroju do wizerunku tancerki w barze za niedopuszczalne. Przywódca religijny Pushkar Khatiwada również zaapelował do hinduistów, aby nie oglądali filmu. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych uciekali się do zniewag i gróźb pod adresem reżysera i aktorów.

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Stanowisko reżysera i rady cenzury

Reżyser Basanta Niraula oświadczył, że film jest krytykowany jeszcze przed obejrzeniem jego pełnej wersji. Według niego postać w filmie nie musi być Draupadi z «Mahabharaty», a przypuszczenia, że jest to adaptacja eposu, są błędne. Niraula dodał, że jest gotów na krytykę po wejściu filmu do kin, zaplanowanym na piątek.

Manoj Pandit, członek państwowej Centralnej Rady Cenzury Filmowej, podważył praktykę wzywania do bojkotu przed premierą. Podkreślił, że widzowie mogą ocenić intencje twórców po obejrzeniu filmu w kinach, a państwo, jego zdaniem, powinno reagować na wezwania do bojkotu, które podżegają ludzi lub wzywają do fizycznych ataków na twórców. Pandit zaznaczył również, że rada cenzury musi chronić wolność twórczą, jednocześnie określając odpowiednią widownię dla filmów poprzez klasyfikację.

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