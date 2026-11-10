W Polsce znaleziono broń z czasów II wojny światowej, która mogła należeć do partyzantów

W polskiej miejscowości Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim poszukiwacze odkryli uszkodzoną broń palną oraz fragmenty pojazdów opancerzonych. Znaleziska mogą być związane z walkami z 1945 roku.

Informację tę podaje serwis Heritage Daily, powołując się na polską organizację poszukiwawczą Grudziądzkie Stowarzyszenie Twierdza.

Według wstępnych przypuszczeń badaczy znaleziona broń może być bronią gładkolufową i należeć do partyzantów, którzy działali w tej okolicy pod koniec II wojny światowej.

Świadectwa historyczne wskazują, że lokalni powstańcy, z powodu braku wyposażenia wojskowego, mogli korzystać z broni myśliwskiej i innej dostępnej broni. Jednocześnie nie ma jeszcze bezpośrednich dowodów na to, że znalezisko należy do konkretnego oddziału partyzanckiego.

Ponieważ przedmiot ten zgodnie z polskim prawem uznaje się za broń palną, poszukiwacze zgłosili go policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli znalezisko do dalszej analizy.

Ponadto badacze znaleźli kilka metalowych fragmentów, które mogły być częściami czołgu lub innego pojazdu opancerzonego. Na razie nie udało się ustalić ich pochodzenia.

Specjaliści będą kontynuować badania, aby określić wiek i typ broni, a także ustalić, do jakiej techniki wojskowej należały znalezione fragmenty.

Źródło: Heritage Daily

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