W rodzinie choreografa Żeni Kota doszło do tragedii: żona poinformowała o śmierci ojca

W rodzinie znanego ukraińskiego tancerza i choreografa Żeni Kota doszło do tragicznej straty. Zmarł ojciec jego żony — trenerki Natalii Tatarintsewej.

Jak poinformowała Natalia, jej ojciec zmarł 5 listopada po walce z chorobą. Kobieta przyznała, że zarówno jej, jak i matce bardzo trudno jest teraz pogodzić się z tą stratą.

„Obecnie jest nam z mamą bardzo ciężko. Tęsknimy za tobą z całego serca. Będzie nam ciebie brakowało we wszystkim: podczas rodzinnych spotkań, świąt, zwykłych rozmów telefonicznych, w tych małych chwilach, z których składa się życie” – napisała Tatarinczeva.

Opowiedziała również, że dzień wcześniej rodzina pożegnała ojca w ostatniej drodze.

„Choroba odebrała cię nam. Tak szybko, tak bezlitośnie, że wciąż nie możemy pojąć, jak to się stało. Wczoraj odprowadziliśmy cię w ostatnią drogę. Jesteśmy ci wdzięczni za wszystko. Za miłość, za naszą rodzinę, za szczęśliwe wspomnienia, za to, że byłeś właśnie taki” – podzieliła się Natalia.

Według trenerki jej ojciec bardzo kochał życie, żarty, rozmowy i spotkania z przyjaciółmi. Był osobą aktywną, charyzmatyczną i wesołą, która potrafiła gromadzić wokół siebie ludzi.

„Zawsze miałeś wielu przyjaciół, wiele historii, dużo śmiechu. Byłeś niesamowicie aktywny, charyzmatyczny, wesoły. I tak bardzo chcemy, żeby wszyscy zapamiętali cię właśnie takim. Dla Svitlany byłeś ukochanym mężem. Człowiekiem, z którym dzieliła swoje życie, radości, trudności, szczęśliwe i trudne chwile. Kochała cię całym sercem, chroniła cię, troszczyła się o ciebie i pozostawała przy tobie do ostatniej chwili. Nawet wtedy, gdy było to nie do zniesienia. Dla mnie na zawsze pozostaniesz najsilniejszym tatą na świecie. Moim najlepszym. Moim jedynym. Tak bardzo cię kocham, tato. I nieznośnie boli mnie świadomość, że już nigdy nie będę mogła cię przytulić, usłyszeć twojego głosu, śmiać się z twoich żartów ani po prostu być przy tobie” — napisała Natalia Tatarintseva.

Trenerka wzruszająco pożegnała się z ojcem, dziękując mu za miłość, rodzinę i wspólne wspomnienia.

O śmierci bliskiej osoby poinformowała na swoim profilu na Instagramie.

Wcześniej znany ukraiński choreograf Żenia Kot poinformował, że przeszedł operację, i pojawił się z zabandażowaną głową. Tancerzowi zabroniono trenować przez dwa tygodnie, a śpiewać — przez jeden tydzień.

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