W Szkocji odtworzono twarz mężczyzny z epoki rzymskiej — Live Science

W Szkocji badacze cyfrowo odtworzyli twarz mężczyzny pochowanego w pobliżu rzymskiego fortu Inveresk, niedaleko współczesnego Edynburga. Zmarł w wieku około 50 lat między 142 a 165 rokiem n.e., a po śmierci został pozbawiony głowy. Rekonstrukcję na podstawie kształtu jego czaszki stworzyli specjaliści z National Museums Scotland oraz niezależny brytyjski antropolog sądowy Christopher Rynn, donosi Live Science.

Ślady aktywnego życia

Badanie szkieletu wykazało, że mężczyzna prowadził aktywne życie. Jego nos był złamany, ale później się zagoił, a na prawym łokciu odkryto znaczne narośla kostne. Archeolog John G. Reid, który nie brał udziału w wykopaliskach, zasugerował, że takie zmiany mogły być reakcją organizmu na uraz fizyczny.

Analiza izotopowa szczątków wskazuje, że mężczyzna dorastał w południowej Brytanii. Jednocześnie Reid zaznaczył, że podobny profil izotopowy mogła mieć także osoba zwerbowana z pobliskiego regionu, w tym z wybrzeża terenów dzisiejszej Holandii. Przyczyny dekapitacji pozostają niejasne. Według Reida mógł to być mało znany rytuał pogrzebowy wśród części ludności południowej Brytanii, gdzie znaleziono inne bezgłowe pochówki z tego samego okresu.

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Pochówek w pobliżu rzymskiego fortu

Naukowcy z National Museums Scotland uważają, że w chwili śmierci mężczyzna mógł pracować dla armii rzymskiej. Jednak ograniczona ruchomość jego prawej ręki oznaczała, że nie mógł używać miecza, a więc prawdopodobnie nie był żołnierzem. Reid zasugerował, że mężczyzna mógł być leworęczny albo wykonywać w armii pracę niezwiązaną z linią frontu, na przykład pracę urzędnika.

Fort Inveresk wzniesiono około 140 roku jako centrum dowodzenia i zaopatrzenia dla umocnień wzdłuż Wału Antonina. W tym miejscu znaleziono szczątki sześciu osób pochowanych w epoce rzymskiej, z których cztery również zostały pozbawione głowy. Zdaniem Reida inne cechy grobu wskazują, że mężczyznę pochowano godnie, w przeciwieństwie do straconych przestępców w rzymskiej Brytanii, których często dekapitowano. Archeolog zaznaczył również, że szkockie gleby rzadko zachowują ludzkie szkielety, dlatego takie pochówki są niezwykłym znaleziskiem.

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