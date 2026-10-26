W Moskwie zmarł 52-letni Aleksander Kondratow — scenograf serialu „Likwidacja”, laureat nagród „Złoty Orzeł” i TEFI. Przebywał w areszcie śledczym pod zarzutem zdrady stanu.

23 października Kondratow został przewieziony z aresztu śledczego do szpitala Botkina w Moskwie, gdzie później zmarł.

Od 2012 roku artysta mieszkał w Kijowie. Na początku maja 2026 roku przyjechał do Rosji, aby wymienić paszport zagraniczny. Został jednak zatrzymany podczas kontroli granicznej na moskiewskim lotnisku „Wnukowo”.

W sierpniu Kondratow został osadzony w areszcie śledczym pod zarzutem zdrady stanu. Według jego adwokatki Natalii Tichonowej podstawą do wszczęcia postępowania karnego było sześć publikacji w Internecie.

Przypomnijmy, że 2. Wschodni Okręgowy Sąd Wojskowy skazał mieszkankę Krasnokamienska Katerinę Maloweczkinę na 24 lata kolonii o ogólnym reżimie. Została uznana za winną zdrady państwowej, sabotażu, udziału w organizacji terrorystycznej, nielegalnego wytwarzania i przechowywania materiałów wybuchowych, a także prania brudnych pieniędzy.

Na tymczasowo okupowanym Krymie rosyjska prokuratura oskarżyła 33-letniego mieszkańca miejscowości Simeiz o „zdradę państwową” w związku z rzekomym sfotografowaniem okrętu wojennego Federacji Rosyjskiej.

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