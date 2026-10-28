28 października w Pałacu Europy w Strasburgu otwarto wystawę fotograficzną Aleksandra Tolookonnikowa „Niezłomny Cherson: Cena życia” oraz zaprezentowano książkę poświęconą doświadczeniom regionu i jego odporności w warunkach wojny.



Wydarzenia odbyły się w ramach 51. sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, jak informuje korespondent agencji Ukrinform.

„Ta wystawa fotograficzna stanowi potężne wizualne świadectwo ludzkiej ceny tej walki – ceny, którą naród ukraiński nadal płaci, broniąc swojej wolności, demokracji i europejskiej przyszłości” – podkreśliła podczas otwarcia przewodnicząca Kongresu Gunn-Marit Helgesen.

Autorem zdjęć jest fotoreporter i zastępca szefa Administracji Obwodowej w Chersoniu Aleksander Tolochnikow. Jego zdjęcia dokumentują codzienne życie w Chersoniu w obliczu nieustannych rosyjskich ataków: zniszczone budynki, losy mieszkańców oraz ich wysiłki, by zachować normalne życie pomimo niebezpieczeństwa.

Helgesen zaznaczyła, że współpraca z Ukrainą polega na wzajemnej wymianie doświadczeń, a przedstawiciele innych państw Rady Europy również wiele nauczyli się od Ukraińców. Jak powiedziała, wystawa pozwala zobaczyć codzienność ludzi, w której ból i łzy łączą się z siłą, męstwem i wytrwałością.

Stały przedstawiciel Ukrainy przy Radzie Europy Mykoła Tochycki zwrócił uwagę, że niektóre zdjęcia zostały celowo zasłonięte ze względu na trudną do przyjęcia treść. Zwiedzający sami decydują, czy są gotowi je obejrzeć.

„Jednak ta wystawa nie dotyczy wyłącznie cierpienia. Opowiada o godności, męstwie i niezwykłej determinacji, by pozostać ludźmi w trudnych okolicznościach” – powiedział Tochycki.

Po otwarciu wystawy odbyła się prezentacja książki „Niezłomny Chersoń. Lekcje ukraińskiej wytrwałości w czasie wojny dla Europy”, którą przedstawiciele Administracji Obwodowej w Chersoniu przygotowali wspólnie z ekspertami z Niemieckiego Funduszu Marshalla (German Marshall Fund).

Szef Obwodowej Administracji Hersonu Aleksander Prokudin podkreślił, że region nadal funkcjonuje i zapewnia działanie społeczności lokalnych pomimo ostrzałów i ciągłych ataków dronów.

„Zostaliśmy, dostosowaliśmy się i utrzymywaliśmy funkcjonowanie regionu, przechodząc przez błędy i bolesne straty. Dzisiaj to doświadczenie jest potrzebne Europie, ponieważ zagrożenie jest tuż obok” – zaznaczył.

Według Prokudina autorzy zebrali własne doświadczenia i historie, aby inni nie musieli przechodzić przez tę samą trudną drogę.

Książka zawiera 32 rozdziały poświęcone ochronie i odbudowie infrastruktury krytycznej, funkcjonowaniu szpitali i szkół w schronach, ewakuacji oraz organizacji zarządzania w czasie wojny. Każdy rozdział kończy się praktycznymi zaleceniami dla Unii Europejskiej i rządów jej państw członkowskich.

Oba wydarzenia miały miejsce przy okazji 51. sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, jak informuje korespondent Ukrainformu.

W Strasburgu uczczono pamięć poległych obrońców Ukrainy biegiem.

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