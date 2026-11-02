W galerii Nanshan Art Gallery w Nowym Tajpej na Tajwanie zaprezentowano instalację Glory — Team Taiwan, poświęconą zwycięstwu reprezentacji Tajwanu w turnieju Premier12 Światowej Konfederacji Baseballu i Softballu w 2024 roku. Dzieło tajwańskiego współczesnego artysty Lina Shi-bao, mieszkającego w USA, składa się z 600 baseballowych piłek z autografami oraz 55 podpisanych kijów, zebranych w różnych krajach.

Hołd dla zwycięstwa reprezentacji

Jak podaje Taipei Times, były dyrektor turniejów Światowej Konfederacji Baseballu i Softballu George Santiago zaprosił Lina do kuratorowania tego projektu. Artysta powiedział, że chciał odtworzyć atmosferę zawodów i pokazać, jak Tajwan zademonstrował nie tylko siłę fizyczną, ale także sportową estetykę.

Santiago pomógł zebrać podpisane piłki baseballowe do instalacji. Wśród nich znajduje się piłka z autografem legendy baseballu i rekordzisty pod względem home runów Sadaharu Oh, a także piłki podpisane przez gwiazdy amerykańskiej Major League Baseball oraz przedmioty z prywatnych kolekcji.

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Autografy drużyny i przedstawicieli baseballu

Część piłek i kijów podpisali członkowie tajwańskiej mistrzowskiej drużyny z 2024 roku, w tym trener Wang Chien-ming. Grał on w New York Yankees w latach 2005–2009. W kolekcji znajdują się także przedmioty z podpisem prezesa Chińskiej Profesjonalnej Ligi Baseballu, Tsaia Chi-changa.

Lin Shi-bao urodził się na Tajwanie w 1962 roku i ukończył wydział sztuki i rzemiosła w szkole średniej Nanshan. Studiował w Japonii, a następnie zdobył międzynarodowe uznanie w Nowym Jorku. W swojej twórczości artysta zajmuje się malarstwem, rzeźbą, instalacją i performansem, koncentrując się między innymi na kwestiach społecznych i globalnych trendach kulturowych.

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