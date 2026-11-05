W Ternopilu wykonano mikroportret Iwana Pulyuja oraz kopię obrazu Van Gogha

Naukowiec z Ternopola, Witalij Moczarski, stworzył mikroskopijne obrazy ukraińskiego fizyka Iwana Pułuja oraz obrazu „Gwiaździsta noc” Vincenta van Gogha. Obie prace znalazły się w finale międzynarodowego konkursu NanoArtography 2026.

Autorem prac jest wykładowca Ternopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Pulyuja. Obrazy naniesiono na wypolerowaną powierzchnię stali nierdzewnej za pomocą diamentowej piramidy metodą mikroindentacji.

Wymiary portretu Pułuja wynoszą zaledwie 350 × 540 mikrometrów. Aby zademonstrować jego skalę, naukowiec sfotografował dzieło przez ucho igły. „Gwiaździsta noc” ma wymiary 375 × 470 mikrometrów — obraz można umieścić na powierzchni ziarenka cukru.

Uniwersytet podkreśla, że portret ma szczególne znaczenie, ponieważ Iwan Pulyuj jest wybitnym ukraińskim fizykiem i elektrotechnikiem, jednym z pierwszych badaczy promieni rentgenowskich oraz patronem tej uczelni.

Do finału konkursu NanoArtography 2026 zakwalifikowano 194 prace spośród ponad 300 zgłoszeń nadesłanych z 35 krajów. Głosowanie na nagrodę publiczności People’s Choice Award potrwa do 16 listopada, do godziny 23:00 czasu kijowskiego.

Źródło: Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Pułuja w Tarnopolu.

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