24 października w Tokio w Japonii odbył się książkowy piknik Jucy Book Picnic — drugie wydarzenie projektu Jucy, który zyskał rozgłos po wrześniowym wieczorze wspólnego czytania przy muzyce DJ-a. Około 80 osób zebrało się, aby czytać, pić kawę, dyskutować o powieści i ozdabiać okładki książek, informuje The Japan Times.

Piknik zamiast rave'u

Pierwszy Jucy Book Rave odbył się 26 września w miejscu koncertowym w tokijskiej dzielnicy Shimokitazawa. Film z wydarzenia, na którym młodzi ludzie w milczeniu czytają książki na podłodze pokrytej dywanem przy głównie ambientowej muzyce DJ-a, zebrał ponad 18 tys. polubień na X. Udostępniały go także konta medialne, w tym DJ Mag i Afterismm na Instagramie.

Organizatorzy Yuki Takechi i Keigo Mizutani organizują wydarzenia nieregularnie przy wsparciu firmy producenckiej Kosu.Kuma. Według Takechiego drugie wydarzenie od początku planowano jako książkowy piknik — jeszcze zanim film o książkowym rave'ie stał się viralem. Zespół nie dąży do przypisania projektowi jednego formatu i chce nadal eksperymentować z formą wydarzeń.

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Czytanie bez telefonów

Piknik początkowo miał się odbyć w parku Yoyogi, jednak z powodu złej pogody przeniesiono go na piąte piętro budynku biurowego w dzielnicy Bunkyo. Przestrzeń urządzono przy użyciu wyblakłych dywanów, lampionów i kominka, a towarzyszyła temu muzyka w tle. Organizatorzy częstowali uczestników także kawą.

Uczestnicy zdejmowali buty, otrzymywali przeznaczoną do czytania powieść Sho Zuno Owari no Soko Mie i wybierali miejsce. Bilet za 2500 jenów obejmował egzemplarz książki. Organizatorzy zachęcali do odłożenia telefonów, zapisywania wrażeń z lektury powieści i rozmów między sobą. Niektórzy odwiedzający dowiedzieli się o wydarzeniu z mediów społecznościowych.

Spotkania przeznaczone na ciche wspólne czytanie odbywają się w różnych krajach od wielu lat. W szczególności Silent Book Club powstał w San Francisco w 2015 roku i obecnie ma oddziały w ponad 60 krajach.

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