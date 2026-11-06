W centrum Lwowa postawiono niezwykłą rzeźbę przedstawiającą drewnianą głowę, która wywołała dyskusje w sieci

W centrum Lwowa pojawiła się nowa rzeźba przedstawiająca drewnianą głowę, przebitą czarną kłodą. Ta niezwykła kompozycja przyciągnęła uwagę przechodniów i wywołała ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych.

Na alei Wolności we Lwowie ustawiono rzeźbę zatytułowaną „Prawda”. Przedstawia ona ludzką głowę wyrzeźbioną z drewna, przez gardło której przebija się jeszcze większy czarny kawałek drewna.

Autorem dzieła jest rzeźbiarz Wołodymyr Semkiv. Jak wyjaśnia twórca drewnianej głowy, jego dzieło uosabia metaforę „guzka w gardle”, który zamienia się w grubą kłodę i uniemożliwia wypowiedzenie prawdy – zauważa lwowska gazeta „Twoje Miasto”.

W sieci, zwłaszcza pod postem lokalnej grupy na Facebooku, użytkownicy skrytykowali nową rzeźbę w centrum Lwowa. Jednocześnie znaleźli się też tacy, którzy stanęli w obronie autora. Niektórzy porównali czarną bryłę w gardle rzeźby do papierosa, a nie do prawdy, którą ona symbolizuje:

„O rany, Lwów naprawdę potrafi zaskoczyć”.

„To pomnik miłośników prostopadłościennych cygar”.

„Powiedzcie, czy w mieście Lwa są jeszcze ludzie przy zdrowych zmysłach? Dlaczego pozwalają na takie rzeczy w swoim mieście?”

Inni natomiast byli zaskoczeni, dlaczego autor przedstawił prawdę na czarno, i wyrazili własną opinię na temat interpretacji wolności słowa, której sens rzeźbiarz zawarł w swojej pracy:

„No cóż, to przynajmniej do czegoś przypomina... Ale dlaczego prawda jest czarna?”

„Rzeźba zamyka usta, ale nie wszystkim je zamknie”.

„Nie wszystko, co współczesne, jest do przyjęcia. Ale wydaje się, że czasy, kiedy tak bardzo ukrywano prawdę, już minęły. Teraz wszyscy krzyczą i krytykują wszystko i wszystkich, ale to niewiele daje”.

Niektórzy dostrzegli w rzeźbie podtekst seksualny i oburzyli się na obecność takiej rzeźby w centrum miasta:

„To dzieło sztuki nosi tytuł »Prawda«, a jego autor, rzeźbiarz Semkiv, wzywa mieszkańców Lwowa do zastanowienia się nad tym, jak ważne jest mówienie prawdy. A co wy o tym sądzicie?”

Wśród komentujących znaleźli się również zwolennicy rzeźbiarza, którzy stanęli w jego obronie. W szczególności jedna z użytkowniczek oskarżyła również autorów wpisu o podżeganie do wrogości i hejtu w mieście:

„To rzeźba utalentowanego absolwenta Akademii Sztuk Pięknych – lwowskiego rzeźbiarza Włodzimierza Semkowa, zatytułowana »Prawda«. Bardzo go szanuję. Często bywam na jego wystawach indywidualnych. Nie podoba mi się sposób, w jaki „Mój Lwów. Moja Ukraina” rzuca kość między Galicjan, by po prostu zebrać więcej komentarzy. To obrzydliwe i prymitywne”.

Źródło: Glavkom

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