W centrum Lwowa postawiono niezwykłą rzeźbę przedstawiającą drewnianą głowę, która wywołała dyskusje w sieci
W centrum Lwowa pojawiła się nowa rzeźba przedstawiająca drewnianą głowę, przebitą czarną kłodą. Ta niezwykła kompozycja przyciągnęła uwagę przechodniów i wywołała ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych.
Na alei Wolności we Lwowie ustawiono rzeźbę zatytułowaną „Prawda”. Przedstawia ona ludzką głowę wyrzeźbioną z drewna, przez gardło której przebija się jeszcze większy czarny kawałek drewna.
Autorem dzieła jest rzeźbiarz Wołodymyr Semkiv. Jak wyjaśnia twórca drewnianej głowy, jego dzieło uosabia metaforę „guzka w gardle”, który zamienia się w grubą kłodę i uniemożliwia wypowiedzenie prawdy – zauważa lwowska gazeta „Twoje Miasto”.
W sieci, zwłaszcza pod postem lokalnej grupy na Facebooku, użytkownicy skrytykowali nową rzeźbę w centrum Lwowa. Jednocześnie znaleźli się też tacy, którzy stanęli w obronie autora. Niektórzy porównali czarną bryłę w gardle rzeźby do papierosa, a nie do prawdy, którą ona symbolizuje:
- „O rany, Lwów naprawdę potrafi zaskoczyć”.
- „To pomnik miłośników prostopadłościennych cygar”.
- „Powiedzcie, czy w mieście Lwa są jeszcze ludzie przy zdrowych zmysłach? Dlaczego pozwalają na takie rzeczy w swoim mieście?”
Inni natomiast byli zaskoczeni, dlaczego autor przedstawił prawdę na czarno, i wyrazili własną opinię na temat interpretacji wolności słowa, której sens rzeźbiarz zawarł w swojej pracy:
- „No cóż, to przynajmniej do czegoś przypomina... Ale dlaczego prawda jest czarna?”
- „Rzeźba zamyka usta, ale nie wszystkim je zamknie”.
- „Nie wszystko, co współczesne, jest do przyjęcia. Ale wydaje się, że czasy, kiedy tak bardzo ukrywano prawdę, już minęły. Teraz wszyscy krzyczą i krytykują wszystko i wszystkich, ale to niewiele daje”.
Niektórzy dostrzegli w rzeźbie podtekst seksualny i oburzyli się na obecność takiej rzeźby w centrum miasta:
„To dzieło sztuki nosi tytuł »Prawda«, a jego autor, rzeźbiarz Semkiv, wzywa mieszkańców Lwowa do zastanowienia się nad tym, jak ważne jest mówienie prawdy. A co wy o tym sądzicie?”
Wśród komentujących znaleźli się również zwolennicy rzeźbiarza, którzy stanęli w jego obronie. W szczególności jedna z użytkowniczek oskarżyła również autorów wpisu o podżeganie do wrogości i hejtu w mieście:
„To rzeźba utalentowanego absolwenta Akademii Sztuk Pięknych – lwowskiego rzeźbiarza Włodzimierza Semkowa, zatytułowana »Prawda«. Bardzo go szanuję. Często bywam na jego wystawach indywidualnych. Nie podoba mi się sposób, w jaki „Mój Lwów. Moja Ukraina” rzuca kość między Galicjan, by po prostu zebrać więcej komentarzy. To obrzydliwe i prymitywne”.
Źródło: Glavkom
Przypomnijmy, że we Lwowie ustawiono betonową rzeźbę „Totem”, co wywołało reakcję mieszkańców.
Przypomnijmy, że na terenie starego cmentarza we Lwowie, w pobliżu ulic Mazepy i Topolnej, znaleziono trzy rzeźby Matki Bożej. Zniszczone figury mogą być dziełami znanego lwowskiego artysty. Zostaną one odrestaurowane przez studentów lwowskiej szkoły im. Trusza.
Architekt Yun Kyung-sik o istocie architektury sakralnej — Korea Herald.