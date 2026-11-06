W Wielkiej Brytanii 197 zabytków jest zagrożonych zniszczeniem — The Guardian

Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, erozji brzegowej i osiadania gruntu w Wielkiej Brytanii do rejestru zabytków zagrożonych zniszczeniem wpisano kolejne 197 obiektów historycznych.

Wśród nich znajduje się zamek w Hastings, wzniesiony na rozkaz Wilhelma Zdobywcy po inwazji Normanów w 1066 roku, oraz chata w hrabstwie Kent, w której Karol Dickens pracował nad kilkoma swoimi dziełami, w tym nad ostatnią, niedokończoną powieścią „Tajemnica Edwina Druda”.

Drewniane konstrukcje domku zaczęły gnić, a budynek stracił stabilność. W zamku w Hastings erozja wybrzeża niszczy poszczególne fragmenty murów.

Jednocześnie udało się uratować 85 zabytków i wykreślić je z rejestru. W szczególności odrestaurowano przystań Newlin oraz budynek, który klub piłkarski „Tottenham” przekształcił w przestrzeń kulturalną.

Źródło: The Guardian

W mieście Naha w Japonii główna sala zamku Shuri zostanie otwarta dla zwiedzających 23 listopada. Odbudowę obiektu zakończono we wrześniu, a obecnie trwają ostatnie prace przygotowawcze: aranżacja wnętrz, montaż tablic informacyjnych oraz wdrażanie środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, wraz z żoną Priscillą Chan nabyli gotycki zamek Strankalli oraz posiadłość o powierzchni 178 hektarów w hrabstwie Waterford w Irlandii. Małżeństwo planuje wykorzystywać tę posiadłość jako miejsce pobytu podczas wizyt w tym kraju, donosi The Guardian.

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