W Wyshhorodzie rzeźbiarz poinformował o zniekształceniu pomnika Borysa i Gleb

Autor pomnika świętych męczenników Borysa i Glebego w centrum Wyshhorodu, Oles Sydoruk, poinformował o zniekształceniu kompozycji rzeźbiarskiej. Według niego doprowadziły do tego działania burmistrza Oleksija Momot. O sytuacji poinformował sam rzeźbiarz — członek Narodowego Związku Artystów Ukrainy oraz Królewskiego Stowarzyszenia Rzeźbiarzy Wielkiej Brytanii.

Według rzeźbiarza przeprowadzona rekonstrukcja pomnika jest całkowicie nieuzasadniona i doprowadziła do znacznego zniekształcenia jego pierwotnego wyglądu artystycznego.

W opinii autora rzeźby dodane nowe elementy niszczą koncepcję architektoniczną, naruszają spójność kompozycji i rażąco łamią prawa autorskie twórców. Artyści uznali te działania za nieuprawnioną ingerencję w zamysł autorski i skierowali otwarty list protestacyjny do władz Wyshhorodu z żądaniem udzielenia wyjaśnień dotyczących podstaw prawnych, źródeł finansowania oraz okoliczności wykonania tych prac.

Oles Sydoruk – znany ukraiński rzeźbiarz monumentalny, członek Narodowego Związku Artystów Ukrainy oraz Królewskiego Stowarzyszenia Rzeźbiarzy Wielkiej Brytanii. Jest autorem ponad pół setki dzieł monumentalnych i znaków pamiątkowych na Ukrainie i za granicą. Wśród jego najsłynniejszych rzeźb znajdują się pomniki księcia Swiatosława Chrobrego, Jarosława Mądrego, Piotrowi Sahaidacznemu i Wiaczesławowi Lypińskiemu w Kijowie, pomnik Lubomira Guzara w Winnicy, odtworzony nagrobek księcia Konstantyna Ostrogskiego w katedrze Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, a także seria pomników na Litwie, w Szwecji i Niemczech oraz pomniki poświęcone ukraińskim żołnierzom i likwidatorom awarii w Czarnobylu.

Źródło: Oles Sydoruk

Przypomnijmy, że we Lwowie ustawiono betonową rzeźbę „Totem”, co wywołało reakcję mieszkańców.

Wcześniej na terenie starego cmentarza we Lwowie, w pobliżu ulic Mazepy i Topolnej, znaleziono trzy rzeźby Matki Bożej.

Tymczasem w Charkowie z plaży zniknęła starożytna rzeźba z czasów Polowców.

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