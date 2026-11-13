W aplikacji „Alarm powietrzny” przywrócono mapę ruchu celów

Po cyberataku z 1 listopada twórcy całkowicie przywrócili działanie aplikacji i wzmocnili jej zabezpieczenia.

Śledzenie ruchu celów powietrznych na mapie jest teraz możliwe wyłącznie po zalogowaniu się za pośrednictwem aplikacji „Dii”.

Ograniczenie to wprowadzono na żądanie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, aby dostęp do informacji mieli wyłącznie zweryfikowani użytkownicy.

Jednocześnie do otrzymywania powiadomień o alarmach, przeglądania schronów i poziomów zagrożenia logowanie nie jest wymagane. Według twórców aplikacji „Dія” jedynie weryfikuje tożsamość użytkownika i nie przekazuje aplikacji danych osobowych.

Aby aplikacja działała poprawnie, należy ją ręcznie zaktualizować lub zainstalować ponownie.

Zespoły Ajax Systems i Stfalcon opisały okoliczności cyberataku na system powiadomień aplikacji „Alarm powietrzny”. Złoczyńcom udało się uzyskać dostęp do stanowiska dyżurnego operatora i rozesłać fałszywe komunikaty o zagrożeniu. Jednocześnie dane osobowe milionów użytkowników pozostały bezpieczne.

Aplikacja „Alarm powietrzny” częściowo wznowiła działanie po cyberataku, który miał miejsce wieczorem w niedzielę, 1 listopada. Jednocześnie dane osobowe użytkowników pozostały zabezpieczone, nie odnotowano wycieku informacji.

Przypomnijmy, że ogólnokrajowy system ostrzegania na Ukrainie działa bez zakłóceń.

Wcześniej w Kijowie aplikacja Air Alert rozesłała fałszywe ostrzeżenie o promieniowaniu.

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