Muzycy zespołu „Bracia Gadyukiny” otrzymali wstępną wersję scenariusza filmu biograficznego „Wszystko jak należy” poświęconego frontmanowi Siergiejowi Kuzmińskiemu.

Wstępna wersja wywołała u nich pewne zastrzeżenia, zwłaszcza dotyczące tego, na ile wiernie autorzy przedstawią historię muzyka.

Gitarzysta Ihor Melnychuk powiedział, że twórcy filmu pokazali już członkom zespołu aktorów, których rozważają do głównej roli. Jednocześnie muzycy nie chcą nadmiernie ingerować w pracę reżysera i producenta, choć zamierzają zwracać uwagę na kluczowe szczegóły fabuły.

Klawiszowiec Pawło Krachmalow podkreślił, że dla zespołu zasadniczo ważne jest, aby nie zniekształcić wizerunku Kuzmińskiego oraz prawdziwie przedstawić jego rodzinę i historię zespołu. Muzycy uważają, że to właśnie zespół „Bracia Gadyukiny” stanowił ważną część życia artysty i jego twórczego dziedzictwa.

Film biograficzny „Wszystko jak należy” ma trafić do kin w 2027 roku. Podstawą scenariusza jest książka biograficzna Jurija Rokeckiego pod tym samym tytułem, poświęcona Siergiejowi Kuzmińskiemu i zespołowi „Bracia Gadyukiny”.

Źródło: Glavkom.

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