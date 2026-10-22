Ukraińscy artyści masowo przenoszą koncerty do Pałacu Sportu w Kijowie

Ukraińscy wykonawcy jeden po drugim odwołują lub przełożają koncerty w stołecznym Pałacu Sportu. Dołączyła do nich również piosenkarka Alona Omargalijewa, która poinformowała o przełożeniu swojego występu.

Piosenkarka Alona Omargalieva miała wystąpić z wielkim koncertem w Pałacu Sportu 7 listopada. Jednak 22 października gwiazda poinformowała o odwołaniu występu. Koncert został przełożony na maj 2027 roku.

„Niestety, ze względu na sytuację bezpieczeństwa, ciągłe ostrzały i ograniczenia obowiązujące w Kijowie, jesteśmy zmuszeni przenieść nasze koncerty na przyszły rok. Obecnie bezpieczeństwo jest naszym najważniejszym priorytetem i musimy odpowiedzialnie podchodzić do tych okoliczności” – zaznaczyła artystka.

Piosenkarka Anna Trincher 21 października poinformowała również o odwołaniu swojego wielkiego koncertu w Pałacu Sportu z powodu ciągłych ataków ze strony Rosji. Koncert Anny Trincher miał się odbyć już 20 listopada, jednak ze względu na sytuację bezpieczeństwa w Kijowie zespół gwiazdy otrzymał oficjalną odmowę od Kijowskiej Administracji Miejskiej.

„Doskonale rozumiem, że zgromadzenie 10 tysięcy osób w jednym pomieszczeniu w Kijowie, gdzie nieustannie ogłaszane są alarmy, jest niemożliwe. Nie mogę sobie na to pozwolić i nie chcę się tym martwić ani brać na siebie takiej odpowiedzialności, ponieważ wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze” – powiedziała gwiazda.

We wrześniu piosenkarka Tina Karol również odwołała swój koncert w Pałacu Sportu. Gwiazda nie poinformowała jednak o przeniesieniu występu. Zaznaczyła, że widzowie mogą zwrócić pieniądze za bilety lub wymienić je na bilety na inne jej koncerty. Występ miał się odbyć w Pałacu Sportu 19 września.

Przyczyną odwołania koncertu były ciągłe ataki na Kijów. Artystka wyjaśniła, że nie może narażać swojego zespołu na niebezpieczeństwo ani zmuszać ludzi do pracy w czasie alarmów. Dlatego przygotowania do koncertu zostały wstrzymane. „300 osób żyje tym występem od czerwca. Nie mam prawa zgromadzić ich na dwa tygodnie pod syreną, która nie milknie. Nie mam też prawa posadzić was w kręgu, w którym nie mogę zagwarantować ani show, ani bezpieczeństwa” – wyjaśniła gwiazda.

W październiku Tina Karol ponownie została zmuszona do wprowadzenia zmian w swoim harmonogramie koncertowym. Gwiazda miała wystąpić 16 października w Wołyńskim Obwodowym Akademickim Teatrze Muzyczno-Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki. Już ze sceny piosenkarka nagrała filmik na media społecznościowe, w którym poinformowała o przełożeniu koncertu na 28 października.

W przeddzień miało miejsce kolejne odwołanie serii koncertów. W szczególności takie gwiazdy jak Pozityv, Witalij Kozłowski, Melovin i inni odwołali swoje występy z powodu ciągłych rosyjskich ataków na Kijów oraz decyzji Rady Obrony Miasta o tymczasowych ograniczeniach dotyczących organizowania imprez masowych w związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa.

Nawiasem mówiąc, w stolicy wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych w związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa. Zgodnie z decyzją Rady Obrony Miasta zakazowi podlegają wszystkie imprezy rozrywkowe oraz wydarzenia sportowe i rekreacyjne.

Źródło: Witalij Kliczko

Wcześniej piosenkarka Natalia Buchyńska odwołała koncerty z powodu złamania żeber.

Tymczasem koncerty Feliksa Redki odwołano jeszcze w dwóch innych miastach Ukrainy.

Przypomnijmy, że we Lwowie odwołano koncert Feliksa Redki po skandalu związanym z jego wypowiedziami.

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