W Amsterdamie otwarto muzeum Art Zoo z setkami zakonserwowanych zwierząt, kości i kompozycji botanicznych. Sale wystawowe w XVII-wiecznym domu nad kanałem ogrodzono ciemnymi metalowymi kratami: zgodnie z zamysłem twórców to zwiedzający, a nie zwierzęta, znajdują się w klatkach. Poinformował o tym Taipei Times.

Eksponaty i instalacje

Nad wejściem do muzeum zawieszono 3,66-metrowego wypchanego krokodyla z otwartą paszczą. Wśród innych obiektów są kompozycje z kości, podświetlane tulipany w aptekarskich słojach, kolekcja groteskowych ryb, gepard w niszy oraz kazuar.

Przy jednym z przejść japoński krab pająk olbrzymi wyciąga nogi o długości 1,83 metra, a obok umieszczono kości nóg mastodonta, które niemal sięgają sufitu. W przeciwieństwie do muzeów historii naturalnej, gdzie zwierzęta prezentowane są w pozach charakterystycznych dla dzikiej przyrody, Art Zoo nadaje eksponatom dramatyczny charakter.

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Muzeum stworzyli niderlandzcy artyści Jaap Sinke i Ferry van Tongeren. Inspiracją były dla nich wunderkamery — gabinety osobliwości, które zamożni Europejczycy gromadzili w XVI i XVII wieku, aby prezentować przedmioty ze świata przyrody. Jak powiedział van Tongeren, twórcy chcą opowiadać historie za pomocą zwierząt i nadawać im wyrazistość.

Pochodzenie kolekcji

Według Sinkego żadne zwierzę do kolekcji nie zostało zabrane z dzikiej przyrody. Eksponaty pochodzą głównie z europejskich ogrodów zoologicznych, gdzie zwierzęta zmarły śmiercią naturalną. Artysta zaznaczył, że uzyskanie dokumentów dotyczących takich okazów może być trudne.

Sinke i van Tongeren nazywają siebie artystycznym trio, zaliczając do niego przyrodnika Charlesa Darwina. W muzeum znajduje się ścienna kompozycja z popiersiami Darwina, a sam budynek był wcześniej Muzeum Biblijnym. Pod krokodylem wystawiono także jenny hanivers — pozostałości płaszczek, które marynarze w XVI wieku przerabiali na podobizny potworów morskich i przedstawiali jako prawdziwe istoty.

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