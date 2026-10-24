W Irlandii w wieku 79 lat zmarł wykonawca muzyki tradycyjnej, multiinstrumentalista i producent Donal Lunny. Zmarł na raka w piątek rano po krótkim pobycie w szpitalu św. Jakuba w Dublinie, informuje The Guardian.

Kariera muzyczna

Lunny zdobył popularność jako członek zespołu Rakes of Kildare, w którym występował razem z Christym Moore’em i jego bratem Frankiem. Później został jednym ze współzałożycieli Planxty, a także grał w zespołach Moving Hearts, The Bothy Band i Coolfin. Muzyk koncertował w różnych krajach świata.

Lunny urodził się w mieście Tullamore w hrabstwie Offaly. Najbardziej znany był jako wykonawca grający na buzuki, choć władał kilkoma instrumentami muzycznymi. Nazywano go także ważną postacią odrodzenia irlandzkiej muzyki tradycyjnej. W wytwórni Mulligan Records wyprodukował 17 albumów.

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Reakcja w Irlandii

Prezydent Irlandii Catherine Connolly złożyła kondolencje rodzinie, przyjaciołom i muzycznym współpracownikom Lunny’ego. Zaznaczyła, że muzyk i producent był związany z wieloma najbardziej wpływowymi wydarzeniami w irlandzkiej muzyce w ciągu ostatnich 60 lat, a także podkreśliła jego rolę we wprowadzeniu buzuki do irlandzkiej muzyki.

Lunny był członkiem stowarzyszenia artystów Aosdána. W 2025 roku otrzymał nagrodę za całokształt twórczości na Irish Folk Awards od RTÉ Radio 1. Premier Irlandii Micheál Martin nazwał muzyka wybitną postacią irlandzkiej muzyki jako wykonawcę, autora piosenek i producenta. Liderka Sinn Féin Mary Lou McDonald oświadczyła, że Lunny pomógł ukształtować brzmienie irlandzkiej muzyki dla kilku pokoleń.

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