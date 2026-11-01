We Włoszech karabinierzy znaleźli w sierpniu trzy skradzione dzieła Cézanne’a, Renoira i Matisse’a z muzeum Fondazione Magnani Rocca koło Parmy. Prace odkryto w kartonowym pudełku ukrytym w mieszkaniu. W związku ze sprawą aresztowano pięciu obywateli Mołdawii, a następnie dzieła zwrócono muzeum, informuje Asharq Al-Awsat.

Okoliczności włamania

Do włamania doszło w nocy 22 marca. Dwóch mężczyzn z latarkami czołowymi dostało się do muzeum przez wyłamane okno i zdjęło dzieła ze ścian. Wartość skradzionych przedmiotów oszacowano na około 9 mln euro.

W ciągu trzech minut napastnicy przekazali prace wspólnikowi i uciekli. Przy głównej bramie czwarty mężczyzna, po uruchomieniu alarmu, rozpylił zawartość gaśnicy, odwracając uwagę strażnika. Stefano Roffi, dyrektor fundacji zarządzającej muzeum, powiedział, że podczas ataku wydarzyło się wszystko, co mogło pójść źle.

Według śledczych przechwycone rozmowy wskazywały na bezskuteczne próby znalezienia przez podejrzanych nabywców w Europie Wschodniej i Rosji. Po zwrocie prac muzeum zorganizowało uroczystość, którą Roffi nazwał powrotem do domu.

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Bezpieczeństwo małych muzeów

Włamanie koło Parmy było jednym z serii przypadków we Francji, Włoszech i Hiszpanii po ubiegłorocznej kradzieży w Luwrze. Badacz przestępstw przeciwko dziedzictwu kulturowemu Marc Balcells nazwał to „efektem Luwru”: małe muzea w miasteczkach i na obszarach wiejskich często mają mniej zasobów, by chronić swoje zbiory.

Według francuskiego Ministerstwa Kultury w 2024 roku tylko co czwarta instytucja kulturalna w kraju miała plan reagowania kryzysowego i zapobiegania ryzyku, a niemal połowa nie miała monitoringu wideo. Francuskie ministerstwo ogłosiło 33-punktowy plan bezpieczeństwa oraz finansowanie w wysokości 30 mln euro na trzy lata dla lokalnych muzeów.

We Włoszech działa ponad 4 400 muzeów i podobnych instytucji. Jednostka karabinierów ds. ochrony dziedzictwa kulturowego odnotowała 17 kradzieży we włoskich muzeach i galeriach w 2025 roku, wobec 14 rok wcześniej. Po włamaniu muzeum koło Parmy wprowadziło całodobową ochronę finansowaną przez lokalne konsorcjum producentów sera.

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