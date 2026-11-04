W Rzymie w wieku 93 lat zmarł włoski reżyser Tinto Brass, znany przede wszystkim z twórczości w gatunku filmu erotycznego. O śmierci reżysera rano 4 listopada jego żona Caterina Varzi oraz dzieci Bonifacio i Beatrice poinformowali ANSA. Pogrzeb odbędzie się w ściśle prywatnym gronie.

Od awangardy do kina erotycznego

Tinto Brass, którego prawdziwe imię brzmiało Giovanni Brass, urodził się 26 marca 1933 roku w Mediolanie. Po zdobyciu wykształcenia prawniczego w latach 50. przeprowadził się do Paryża, gdzie pracował jako archiwista we Francuskiej Cinémathèque i był asystentem reżyserów Alberto Cavalcantiego oraz Jorisa Ivensa.

Po powrocie do Włoch Brass w 1959 roku pracował jako asystent Roberto Rosselliniego przy filmach India i General Della Rovere. Jego debiutem reżyserskim w 1963 roku był film Chi lavora è perduto — krytyka wyalienowanej pracy, która zwróciła uwagę cenzorów.

W latach 60. i 70. Brass nakręcił szereg awangardowych filmów z różnych gatunków. Wśród jego prac z tego okresu znalazły się Col cuore in gola, L’urlo, Nerosubianco i La vacanza. Film La vacanza z Vanessą Redgrave i Franco Nero otrzymał nagrodę jury na Festiwalu Filmowym w Wenecji w 1971 roku.

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Najsłynniejsze dzieła

Brass jest najbardziej znany z późniejszych filmów erotycznych La chiave, Così fan tutte, Paprika, Monella i Trasgredire. W jego filmach wystąpili Serena Grandi, Deborah Caprioglio, Francesca Dellera, Anna Ammirati, Anna Galiena i Claudia Koll.

W filmografii reżysera znajdują się również Salon Kitty, Caligula, Miranda, Capriccio, L’uomo che guarda, Fermo posta Tinto Brass, Senso ’45 i Fallo!. Jego ostatnim dziełem był film Monamour, nakręcony w 2005 roku; był to pierwszy film Brassa stworzony w formacie cyfrowym.

Po udarze w 2010 roku reżyser poruszał się na wózku inwalidzkim. Podczas niedawnego Festiwalu Filmowego w Wenecji Caterina Varzi odczytała jego przemówienie przed światową premierą odrestaurowanej w formacie 4K wersji Col cuore in gola.

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