We Włoszech ukazała się fotoksiążka poświęcona kotom żyjącym wśród ruin Pompejów

We Włoszech zaprezentowano album fotograficzny poświęcony kotom, które zadomowiły się wśród ruin starożytnego miasta Pompeje. Zwierzęta te już dawno stały się ulubieńcami turystów, którzy co roku robią tysiące zdjęć tych puszystych mieszkańców kompleksu archeologicznego.

Publikacja zatytułowana „Koty z Pompejów” ukazała się nakładem wydawnictwa Giunti Editore we współpracy z Parkiem Archeologicznym w Pompejach.

Podstawą publikacji są zdjęcia archeolog i fotografki Sylvii Vacchi, które przekazała ona parkowi. Na zdjęciach widać koty spacerujące po starożytnych rzymskich ulicach, odpoczywające w ogrodach i wśród ruin domów. Większość ujęć wykonano o porach, kiedy na terenie kompleksu prawie nie ma zwiedzających.

W sumie w Parku Archeologicznym w Pompejach mieszka od 40 do 50 kotów. Zwierzęta są pod stałą opieką, a ich obecność na terenie kompleksu jest zorganizowana w taki sposób, aby nie zagrażała zachowaniu zabytków ani bezpieczeństwu turystów.

Park współpracuje również z organizacją charytatywną Archeogatti Onlus, która pomaga w zapewnieniu kotom pożywienia, przeprowadza sterylizację oraz badania weterynaryjne. Dla niektórych zwierząt poszukuje się nowych właścicieli. Ponadto na terenie zainstalowano kamery monitoringu, aby zapobiegać sytuacjom, w których ludzie porzucają tam swoje zwierzęta domowe.

Koty od wielu lat stanowią nieodłączną część Pompejów i przyciągają uwagę turystów z całego świata. Jednocześnie archeolodzy nadal badają, jaką rolę zwierzęta te odgrywały w życiu mieszkańców starożytnego miasta.

Album fotograficzny przedstawia codzienne życie kotów wśród zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Źródło: Euronews

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