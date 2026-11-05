W Ukrainie okupanci uszkodzili 2185 obiektów dziedzictwa kulturowego – Ministerstwo Kultury

Ministerstwo Kultury Ukrainy poinformowało, że na koniec października w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie uszkodzonych zostało 2185 obiektów dziedzictwa kulturowego oraz 2686 placówek kultury.

Według danych ministerstwa 48 zabytków zostało całkowicie zniszczonych, w tym 199 uszkodzonych obiektów ma znaczenie krajowe, 1781 – lokalne, a 205 to obiekty dopiero co odkryte.

Największe zniszczenia infrastruktury kulturalnej odnotowano w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim oraz w Kijowie. Wicepremier ds. polityki humanitarnej — minister kultury Tetiana Bereżna podkreśliła konieczność przeprowadzenia pilnych prac konserwatorskich przed nadejściem zimy, a także zaznaczyła, że w październiku nowe uszkodzenia odnotowano w obiektach znajdujących się w strefie buforowej światowego dziedzictwa UNESCO w Odessie.

Źródło: Ministerstwo Kultury Ukrainy.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Ławrę Kijowsko-Peczerską, w wyniku czego wybuchł pożar.

Rosyjskiemu generałowi porucznikowi postawiono zarzuty wydania rozkazu przeprowadzenia ataku rakietowego na Narodowe Muzeum Literacko-Pamiątkowe im. Grigorija Skovorody w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku z 6 maja 2022 r. budynek uległ znacznym zniszczeniom, a osoba cywilna, która pełniła służbę ochronną w muzeum, odniosła rany.

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