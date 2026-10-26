W Użhorodzie, na ogrodzeniu liceum nr 3 w historycznej dzielnicy Mały Galagow, umieszczono minirzeźbę przedstawiającą znaną czeską postać z bajek – Gurvineka. Wydarzenie poświęcono 100-leciu tego bohatera animacji, a wykonana rzeźba stała się 84. minirzeźbą w mieście.

Autorem kompozycji jest rzeźbiarz Roman Murnik, a w uroczystym otwarciu wziął udział ambasador Czech na Ukrainie Luboš Veselý. Gurvinek wraz ze swoim ojcem Speyblem od 1930 roku byli głównymi bohaterami pierwszego na świecie profesjonalnego teatru lalkowego, założonego przez mistrza Josefa Skupę z miasta Pilzno, i obecnie są jednymi z najbardziej znanych czeskich symboli lalkarskich.

Źródło: ambasador Ukrainy na Węgrzech Fedir Szandor.

W Kijowie zaprezentowano nowy obiekt artystyczny pod nazwą „Uświadomienie” — kompozycję rzeźbiarską poświęconą żołnierzom Sił Obrony Terytorialnej, którzy od pierwszych dni pełnej inwazji stanęli w obronie Ukrainy.

W cypryjskiej Larnace pojawiła się pierwsza ukraińska minirzeźba poświęcona kijowskiemu podróżnikowi Wasylowi Grigorowiczowi-Barskiemu, który przez ponad 24 lata podróżował po świecie i pozostawił po sobie wyjątkowe opisy swoich podróży. Jest to symboliczne przypomnienie o obecności Ukrainy w światowej historii i kulturze.

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