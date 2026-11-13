Wieczór grozy: 13 kultowych horrorów, które warto obejrzeć w piątek trzynastego

Piątek trzynastego tradycyjnie kojarzy się z niepowodzeniami, mistyką i przesądami. W wielu krajach data ta uważana jest za pechową, a w kulturze popularnej już dawno stała się symbolem wszystkiego, co przerażające. Piątek trzynastego zyskał szczególną popularność dzięki filmom grozy, przede wszystkim serii o tym samym tytule, opowiadającej o maniaku Jasonie Voorheesie.

W 2026 roku piątek trzynastego przypada właśnie 13 listopada. To okazja, by przypomnieć sobie kultowe horrory, które przez dziesięciolecia przerażały widzów i wpłynęły na rozwój tego gatunku. Wśród nich znajdują się historie o seryjnych mordercach, przeklętych domach, siłach nadprzyrodzonych i tajemniczych zgonach.

UA.News zebrało dziesięć horrorów, które warto obejrzeć w piątek trzynastego. W zestawieniu znalazły się zarówno klasyczne slashery z lat 80. i 90., jak i współczesne horrory, które potrafią przestraszyć nawet doświadczonych miłośników tego gatunku.

„Piątek trzynastego”, 1980

Akcja rozgrywa się w letnim obozie „Crystal Lake”, który wiele lat temu zamknięto po tragicznych wydarzeniach. Nowi pracownicy postanawiają przygotować go do otwarcia, pomimo ostrzeżeń lokalnych mieszkańców. Wkrótce młodzi ludzie zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach.

Morderca pozostaje nieznany, a każda kolejna śmierć potęguje napięcie. Bohaterowie stopniowo zdają sobie sprawę, że niebezpieczeństwo wiąże się z przeszłością obozu, jednak nie wiedzą, komu mogą zaufać.

To właśnie ten film zapoczątkował jedną z najsłynniejszych serii w historii horrorów. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na ciekawy szczegół: Jason Voorhees, którego widzowie przyzwyczaili się oglądać w hokejowej masce, nie jest jeszcze głównym zabójcą w pierwszym filmie. Jego słynny wizerunek ukształtował się dopiero w kolejnych częściach.

To najbardziej tematyczny wybór na piątek trzynastego. Film łączy w sobie klasyczną atmosferę odizolowanego obozu, tajemniczego prześladowcy oraz stopniowe znikanie bohaterów.

<br />

„Koszmar z ulicy Wiązów”, 1984

Nastolatki z małego amerykańskiego miasteczka zaczynają mieć identyczne koszmary. W ich snach pojawia się mężczyzna z poparzoną twarzą, w kapeluszu i rękawiczce z metalowymi ostrzami zamiast palców. Wkrótce okazuje się, że śmierć we śnie oznacza śmierć również w prawdziwym życiu.

Główna bohaterka, Nancy, próbuje zrozumieć, kim jest tajemniczy prześladowca i dlaczego poluje właśnie na jej przyjaciół. Jednak im dłużej nastolatki próbują nie zasnąć, tym trudniej jest im odróżnić rzeczywistość od koszmarów.

Freddy Krueger stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych antagonistów w światowej kinematografii. W odróżnieniu od zwykłych maniaków nie jest ograniczony światem fizycznym i wykorzystuje lęki swoich ofiar przeciwko nim samym.

Szczególność filmu polega nie tylko na brutalnych scenach, ale także na samej idei: sen, który zazwyczaj kojarzy się z odpoczynkiem i bezpieczeństwem, zamienia się w śmiertelną pułapkę.

<br />

„Halloween”, 1978

W dzieciństwie Michael Myers popełnił brutalne morderstwo, po czym przez wiele lat przebywał w szpitalu psychiatrycznym. W przeddzień Halloween ucieka i wraca do rodzinnego miasteczka Haddonfield, gdzie zaczyna prześladować licealistkę Laurie Strode.

Michael prawie nie mówi, ukrywa twarz pod białą maską i niespodziewanie pojawia się tam, gdzie najmniej się go spodziewają. To właśnie ta milcząca postać sprawia, że jest on szczególnie przerażający.

Film Johna Carpentera stał się klasyką gatunku dzięki prostemu, ale skutecznemu podejściu do budowania napięcia. Reżyser wykorzystuje długie ujęcia, ciemne korytarze, puste ulice i rozpoznawalną ścieżkę dźwiękową.

Chociaż fabuła nawiązuje do Halloween, film ten świetnie nadaje się również na piątek trzynastego. Spodoba się tym, którzy wolą napięcie psychologiczne i sceny pościgu od nadprzyrodzonych potworów.

<br />

„Krzyk”, 1996

W małym amerykańskim miasteczku Woodsboro rozpoczyna się seria brutalnych morderstw. Nieznany sprawca w czarnym płaszczu i białej masce dzwoni do swoich przyszłych ofiar, zadaje pytania dotyczące horrorów i zamienia rozmowy w śmiertelną grę.

W centrum historii znajduje się licealistka Sidney Prescott, która po tragedii w własnej rodzinie ponownie staje się celem mordercy. Podejrzenia padają na jej przyjaciół, znajomych, a nawet najbliższych.

„Krzyk” różni się od wielu klasycznych horrorów tym, że jego bohaterowie doskonale znają zasady filmów grozy. Omawiają typowe błędy bohaterów i starają się ich unikać, jednak nie zawsze to pomaga.

Reżyser Wes Craven połączył krwawe sceny, czarny humor i intrygę detektywistyczną. Film odniósł tak wielki sukces, że zapoczątkował całą serię, a wizerunek Widmowej Twarzy stał się jednym z głównych symboli tego gatunku.

<br />

„Punkt docelowy”, 2000

Licealista Alex Browning wraz z przyjaciółmi zamierza polecieć do Paryża. Przed startem ma przerażającą wizję: samolot wybucha, a wszyscy pasażerowie giną. Chłopak wywołuje panikę, przez co wraz z kilkoma innymi osobami zostaje usunięty z lotu.

Kilka minut później samolot rzeczywiście wybucha. Wydawałoby się, że nastolatkom niesamowicie się poszczęściło, ale wkrótce osoby, które ocalały, zaczynają ginąć jedna po drugiej w dziwnych okolicznościach.

Alex dochodzi do wniosku, że śmierć ma swój własny plan i nie zamierza odpuścić tym, którym udało się go zakłócić. Bohaterowie próbują zrozumieć sekwencję przyszłych tragedii i znaleźć sposób na zmianę swojego losu.

W filmie „Punkt docelowy” nie ma tradycyjnego maniaka, ducha ani potwora. Głównym wrogiem staje się tu sama nieuchronność śmierci. Zwykłe przedmioty, sprzęt AGD i przypadkowe zbiegi okoliczności zamieniają się w śmiertelne pułapki.

Właśnie dlatego film doskonale wpisuje się w atmosferę piątku trzynastego, który często kojarzy się z fatalnymi niepowodzeniami i nieszczęśliwymi zbiegami okoliczności.

<br />

„Telefon”, 2002

Dziennikarka Rachel Keller prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci swojej siostrzenicy. Dowiaduje się o dziwnej kasecie wideo, po obejrzeniu której ludzie otrzymują telefon z ostrzeżeniem, że umrą za siedem dni.

Początkowo historia wydaje się miejską legendą, ale Rachel znajduje nagranie i sama je ogląda. Od tego momentu ma zaledwie tydzień, by rozwikłać tajemnicę klątwy.

Stopniowo śledztwo prowadzi dziennikarkę do historii dziewczynki o imieniu Samara oraz serii tragicznych wydarzeń związanych z jej rodziną.

Amerykański film „Dzwonek” jest remakiem japońskiego filmu „Ringu” z 1998 roku. Film ten sprawił, że przerażający wizerunek dziewczynki o długich czarnych włosach stał się jednym z najbardziej znanych w kulturze horroru.

W odróżnieniu od filmów o maniakach, „Dzwonek” przeraża nie tyle okrucieństwem, co poczuciem nieuchronnego zagrożenia. Szczególną rolę odgrywają ponure krajobrazy, niezrozumiałe symbole oraz ciągła świadomość, że czas głównej bohaterki dobiega końca.

<br />

„Klątwa”, 2013

Na początku lat 70. rodzina Perronów przeprowadza się do starego domu w Rhode Island. Wkrótce jego mieszkańcy zaczynają dostrzegać dziwne zjawiska: niezrozumiałe dźwięki, przedmioty poruszające się same z siebie oraz tajemnicze nocne wydarzenia.

Kiedy sytuacja staje się niebezpieczna, rodzina zwraca się o pomoc do Eda i Lorraine Warrenów — znanego amerykańskiego małżeństwa zajmującego się badaniem rzekomych zjawisk paranormalnych.

Warrenowie próbują ustalić naturę zagrożenia i odkrywają, że przeszłość domu wiąże się z przerażającymi historiami.

Film „Klątwa” przyciągnął uwagę widzów dzięki twierdzeniu o powiązaniach z prawdziwymi wydarzeniami. Reżyser James Wan kładzie nacisk na stopniowe narastanie strachu. Zamiast nieustannych scen przemocy wykorzystuje ciemność, ciszę, nieoczekiwane dźwięki oraz oczekiwanie na pojawienie się czegoś niebezpiecznego.

To jedna z najlepszych propozycji dla tych, którzy chcą obejrzeć historię o przeklętym domu i siłach nadprzyrodzonych.

<br />

„Sinister”, 2012

Pisarz Allison Oswalt, specjalizujący się w książkach dokumentalnych o zbrodniach, przeprowadza się wraz z rodziną do domu, w którym wcześniej doszło do masowego morderstwa.

Na strychu znajduje pudełko ze starymi taśmami filmowymi. Po obejrzeniu nagrań odkrywa sceny śmierci różnych rodzin. Stopniowo zaczyna rozumieć, że wszystkie zbrodnie mogą być ze sobą powiązane.

Zafascynowany możliwością napisania nowego bestsellera, Allison kontynuuje śledztwo, nie zauważając, jak jego własna rodzina znajduje się w niebezpieczeństwie.

„Sinister” łączy fabułę kryminalną z horrorem o tematyce nadprzyrodzonej. Szczególne napięcie budują stare nagrania wideo, które wyglądają przerażająco ze względu na ziarnisty obraz, brak dialogów i niepokojącą ścieżkę dźwiękową.

Film stopniowo odkrywa historię tajemniczej istoty Bagula, która ma związek z zaginięciami dzieci i śmiercią całych rodzin.

<br />

„To”, 2017

W małym miasteczku Derry dzieci zaczynają znikać bez śladu. Jedną z ofiar staje się młodszy brat Billa, Danbro, który po tragedii postanawia dowiedzieć się, co się stało.

Wraz z przyjaciółmi stopniowo odkrywa przerażającą tajemnicę miasta. Okazuje się, że w Derry od wielu lat działa tajemnicza istota, która najczęściej przybiera postać klauna Pennywise’a.

Nastolatki odkrywają, że potwór potrafi zmieniać swój wygląd, wnikać w umysły ludzi i wykorzystywać ich osobiste lęki.

Film oparty jest na powieści Stephena Kinga pod tym samym tytułem i łączy klasyczne elementy horroru z opowieścią o przyjaźni, dorastaniu i zmaganiach z traumami z dzieciństwa.

Szczególną popularność zyskała postać Pennywise’a w wykonaniu Billa Skarsgårda. Jego nienaturalna mimika, gwałtowne ruchy i przerażający uśmiech stały się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych obrazów współczesnego kina grozy.

<br />

„Dziedzictwo”, 2018

Po śmierci starszej matki Annie Graham próbuje powrócić do normalnego życia wraz z mężem i dwójką dzieci. Wkrótce jednak w rodzinie zaczynają dziać się dziwne i niepokojące wydarzenia.

Annie stopniowo dowiaduje się więcej o przeszłości swojej matki oraz o ukrytych rodzinnych tajemnicach. Jednocześnie relacje między członkami rodziny coraz bardziej się pogarszają, a seria tragedii zmusza bohaterów do zwątpienia we własne postrzeganie rzeczywistości.

W odróżnieniu od tradycyjnych horrorów film „Dziedzictwo” poświęca wiele uwagi psychologii bohaterów. Strach wynika tu nie tylko ze zjawisk nadprzyrodzonych, ale także z żalu, poczucia winy i rozpadu relacji rodzinnych.

Debiutancki film pełnometrażowy Ari Astera przyciągnął uwagę nietypowym podejściem do gatunku. Reżyser stopniowo przekształca dramat rodzinny w opowieść o okultyzmie i siłach, nad którymi bohaterowie nie są w stanie zapanować.

„Dziedzictwo” raczej nie nadaje się na lekki wieczorny seans. To ciężki horror psychologiczny z niepokojącą atmosferą i scenami, które mogą na długo pozostać w pamięci.

<br />

„Teksańska masakra piłą łańcuchową”, 1974

Grupa młodych ludzi wyrusza w podróż przez Teksas, aby odwiedzić stary dom rodzinny. Po drodze przyjaciele spotykają dziwnego autostopowicza, a wkrótce potem trafiają w pobliże odległej farmy, której mieszkańcy skrywają przerażającą tajemnicę.

Wkrótce bohaterowie stają twarzą w twarz z mężczyzną w masce z ludzkiej skóry, który używa piły łańcuchowej jako broni. Próba zwykłej podróży zamienia się w walkę o przetrwanie, w której każdy zły krok może kosztować życie.

„Teksańska rzeź piłą łańcuchową” stała się jednym z najbardziej wpływowych filmów w historii tego gatunku. Pomimo reputacji niezwykle brutalnego filmu, znaczna część jego przerażającego efektu wynika nie z bezpośredniego pokazania przemocy, ale z montażu, dźwięków i poczucia ciągłego zagrożenia.

Co ciekawe, kampania marketingowa filmu w tamtym czasie sprawiała wrażenie, jakby wydarzenia były oparte na prawdziwej historii. W rzeczywistości fabuła jest fikcyjna, choć niektóre elementy wizerunku mordercy zostały zainspirowane zbrodniami amerykańskiego seryjnego mordercy Eda Geina.

Na piątek trzynastego to doskonały wybór dla miłośników klasycznych slasherów, którzy chcą obejrzeć jeden z filmów, które ukształtowały współczesne wyobrażenie o kinowym horrorze.

<br />

„Egzorcysta”, 1973

Znana aktorka Chris McNeil zauważa dziwne zmiany w zachowaniu swojej dwunastoletniej córki Regan. Dziewczynka zaczyna zachowywać się agresywnie, mówić niezwykłym głosem i wykazywać objawy, dla których lekarze nie potrafią znaleźć przekonującego wyjaśnienia.

Początkowo matka zwraca się do specjalistów medycznych, jednak liczne badania nie przynoszą rezultatów. Kiedy stan Regan się pogarsza, Chris postanawia zwrócić się o pomoc do katolickiego księdza Damiena Carrasa.

Później do sprawy dołącza doświadczony egzorcysta, ojciec Merrin. Film „Egzorcysta” stał się prawdziwą sensacją po premierze w 1973 roku. Film wywołał kontrowersje ze względu na odważne sceny, tematykę religijną oraz psychologiczny wpływ na widzów. Jednocześnie otrzymał dziesięć nominacji do Oscara i zdobył dwie statuetki.

Film oparty jest na powieści Williama Petera Blatty’ego pod tym samym tytułem, która z kolei została zainspirowana doniesieniami o przypadku egzorcyzmów w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku.

<br />

„Porozmawiaj ze mną”, 2022

Grupa australijskich nastolatków znajduje niezwykły przedmiot — zabalsamowaną ludzką rękę, która zgodnie z lokalną legendą pozwala na komunikację ze światem pozaziemskim.

Aby nawiązać kontakt, trzeba wziąć rękę, wypowiedzieć specjalne słowa i zaprosić ducha, by wszedł w swoje ciało. Początkowo młodzi ludzie traktują to jako zabawę, nagrywają swoje eksperymenty na smartfonach i dzielą się filmikami z przyjaciółmi.

Jednak w tej zabawie obowiązuje surowa zasada: kontakt nie może trwać dłużej niż 90 sekund. Jeśli ją złamiesz, nadprzyrodzona istota może pozostać w ciele człowieka.

Główna bohaterka, Mia, która przeżywa śmierć matki, stopniowo staje się uzależniona od kontaktu z duchami. Kiedy jedna z sesji kończy się tragedią, dziewczyna próbuje naprawić skutki, ale jeszcze głębiej zanurza się w niebezpiecznym świecie pozaziemskim.

Film „Porozmawiaj ze mną” stał się jednym z najbardziej zauważalnych horrorów ostatnich lat. Reżyserzy z powodzeniem połączyli klasyczną opowieść o wywoływaniu duchów ze współczesną kulturą młodzieżową, sieciami społecznościowymi oraz pragnieniem nowych, mocnych wrażeń.

W odróżnieniu od tradycyjnych filmów o opętaniu, bohaterowie samodzielnie otwierają drzwi dla sił nadprzyrodzonych, nie zdając sobie sprawy z możliwych konsekwencji.

<br />

Czytaj nas na