Zespół ANTITYLA zaprezentował nową piosenkę „Sanatorium” oraz teledysk poświęcony Ukraińcom, którzy są wyczerpani wojną i marzą o tym, by choć przez kilka dni odpocząć, wyspać się i odzyskać siły.

W teledysku pokazano niezwykły sanatorium z kąpielami mlecznymi, okładami z kapusty, terapią dźwiękową oraz rezonansem magnetycznym w kształcie kuli dyskotekowej. Teledysk nakręcono na terenie rezerwatu „Kaczanówka” w obwodzie czernihowskim.

Według Tarasa Topoli pomysł na piosenkę zrodził się z chęci choćby na chwilę zapomnieć o wojnie, pobyć w ciszy i nabrać sił. Pomimo ironicznego wydźwięku utwór oddaje poważne przeżycia, w szczególności zmęczenie ostrzałami i pragnienie, by znów móc spać spokojnie.

Użytkownicy TikToka już kręcą filmy do nowej piosenki, dzieląc się własnymi marzeniami o odpoczynku. Zespół ogłosił również losowanie wycieczki do sanatorium.

<br />

Po ostatnim koncercie z cyklu „W domu” i „W domu 2.0” zespół „Antytila” robi sobie przerwę koncertową na Ukrainie.

Wokalista Taras Topolia oświadczył, że ani on, ani jego zespół „Antytila” nie zostali zdemobilizowani z wojska. Na rozkaz obecnego ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerija Zaluzhnego zostali przeniesieni do Kijowa.

W niedzielę, 22 maja, podczas koncertu w Padwie (Włochy) brytyjski wokalista i muzyk James Blunt zadedykował piosenkę zespołowi „Antytila”, którego muzycy zamienili instrumenty muzyczne na broń.

Zespół „Antytila” i Ed Sheeran wydali wspólną piosenkę. Premiera utworu i teledysku odbyła się dzisiaj, 2 maja.

Czytaj nas na