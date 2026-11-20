Jennifer Lopez pojawiła się na światowej premierze programu The JLo Show w Sherry Lansing Theatre w Los Angeles. Na tę okazję piosenkarka wybrała efektowną, półprzezroczystą suknię w kolorze kości słoniowej z kwiecistą koronką, cienkimi ramiączkami i głębokim dekoltem.

Strój ściśle opinał sylwetkę artystki w górnej części, a poniżej przechodził w luźną spódnicę z długim trenem. Przezroczyste koronkowe wstawki podkreślały sylwetkę i sprawiały, że stylizacja była jeszcze odważniejsza.

Na suknię Lopez narzuciła płaszcz Dolce & Gabbana Alta Moda z jaskrawym haftem kwiatowym, obszernym kremowym futrem i długą frędzelką. Piosenkarka zaprezentowała również różową atlasową podszewkę płaszcza, rozchylając go przed obiektywami kamer.

Jednak największą uwagę przyciągnął ekskluzywny naszyjnik Dolce & Gabbana Sicilia. Jego centralnym elementem był masywny żółty diament o masie 100,10 karata, otoczony mniejszymi kamieniami szlachetnymi.

Biżuterię uzupełniały długie kolczyki z żółtymi kamieniami oraz kilka pierścionków. Szczególnie wyróżniał się pierścionek z zielonym kamieniem, który kontrastował z jasną stylizacją.

Całość dopełniał gładki, wysoki kok z zieloną ozdobą oraz wieczorowy makijaż z wyrazistymi rzęsami, błyszczącymi cieniami i pomadką w odcieniu nude.

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