Film: Iryna Bilyk przygotowuje ukraińskojęzyczną wersję noworocznego hitu

Ludowa artystka Ukrainy Iryna Bilyk zapowiedziała premierę ukraińskojęzycznej wersji swojego znanego utworu „Mne ne zhal”. Piosenkarka przetłumaczyła piosenkę na język ukraiński i zaprezentowała już fragment tej odświeżonej wersji hitu.

Tak więc Iryna Bilyk przygotowuje dla fanów piosenkę w języku ukraińskim „Nie szkoda”. Artystka zauważyła, że obecnie artyści nieustannie spierają się o to, czy warto tłumaczyć stare piosenki, które są znane od lat. Jednak ona mimo wszystko odważyła się i w przededniu świąt zimowych zaprezentuje odświeżoną piosenkę noworoczną. „Można się spierać, czy w ogóle warto ruszać piosenki, które ludzie znają na pamięć od lat. A ja po prostu to zrobiłam. Tym bardziej, że tak długo o to prosiliście. No cóż… Nie szkoda?” – napisała piosenkarka.

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W nowej piosence pojawiły się zmienione wersy oryginalnego utworu. Bilyk dodała do piosenki wzmianki o płatkach śniegu. Nie wiadomo jeszcze, czy w tej wersji pojawią się słowa o Nowym Roku, które co roku rozbrzmiewały podczas świąt.

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