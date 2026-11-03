Film: Historia 72-letniego rzemieślnika z regionu Riwne, który marzył o kosmosie, a został rzeźbiarzem

72-letni Stepan Omielko ze wsi Hlynsk w obwodzie rówieńskim przez prawie pół wieku pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego, a ostatnie 30 lat poświęcił rzeźbiarstwu artystycznemu w drewnie. W tym czasie stworzył około 500 dzieł — od dekoracyjnych paneli po rzeźby przestrzenne.

Historię mistrza opublikowało „Suspilne Rivne” w ramach projektu „Własnoręcznie”.

Miłość do drewna Omelko uważa za dziedzictwo rodzinne. Jego przodkowie pochodzili ze wsi Olchowiec w Kłomacku, gdzie sztuka rzeźbienia była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ojciec mistrza własnoręcznie zbudował drewniany dom, a po przeniesieniu się rodziny w 1945 roku odnowił starą chatę, kładąc w niej podłogę, która służy już ponad 60 lat.

Od dzieciństwa Stepan Omielko pasjonował się rysowaniem i próbował wycinać figury w drewnie. Po ukończeniu szkoły marzył o zostaniu kosmonautą i kilkakrotnie próbował dostać się do szkoły lotniczej, jednak nie wyszło. Po służbie wojskowej uprawiał sport, pracował na budowie, był operatorem kinowym, instruktorem sportowym i ślusarzem.

Z czasem zaczął pracować w szkole, równolegle zdobywając wykształcenie pedagogiczne w Lutskim Instytucie Pedagogicznym. Jako nauczyciel wychowania fizycznego pracował przez 47 lat, a w 2026 roku przeszedł na emeryturę.

Do regularnego zajmowania się rzeźbą zachęciła go żona, która była artystką i uczyła się w Kosowskim Technikum Sztuki. Przyniosła do domu próbkę drewnianej dekoracji do mebli i poprosiła o znalezienie narzędzi. W ten sposób Omelko zaczął wytwarzać elementy dekoracyjne, a gdy na ten rodzaj produkcji wpłynęło upowszechnienie się maszyn z numerycznym sterowaniem programowym, przeszedł do rzeźbiarstwa artystycznego.

Obecnie mistrz pracuje z różnymi gatunkami drewna — olchą, gruszą, orzechem i klonem. Tworzy reliefowe panele, rzeźby, meble i inne wyroby, wykorzystując między innymi piłę łańcuchową do prac przestrzennych.

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Omelko jest przekonany, że ręczna praca ma szczególną wartość, której nie zawsze da się odtworzyć za pomocą sprzętu. Podkreśla również znaczenie rozwijania talentów dzieci oraz przekazywania rzemiosła kolejnym pokoleniom.

Szczególne miejsce w twórczości mistrza zajmuje ukraińska tożsamość kulturowa. Uważa on, że tradycyjne rzeźbienie, zwłaszcza huculskie i jaworowskie, odzwierciedla oryginalność kultury ukraińskiej. Jego zdaniem ważne jest, by zapoznawać z nią świat, zwłaszcza w obliczu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

Po przejściu na emeryturę mistrz planuje poświęcić więcej czasu na twórczość. Urządza dużą pracownię, przygotowuje materiały i narzędzia oraz ma nadzieję zwiększyć liczbę prac. Za swoją główną zasadę uznaje ciągły rozwój i jest przekonany, że dla człowieka ważne jest posiadanie celu i kontynuowanie pracy.

Źródło: Suspilne

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