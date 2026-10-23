Zespół rockowy „Fiolet” zaprezentował teledysk do piosenki „Kobieta” z aktorką Antoniną Chyzhniak w roli głównej.

Teledysk poświęcono ukraińskim kobietom, które przeżywają trudy wojny.

Zgodnie z fabułą bohaterka, żołnierka, przyjeżdża do rodzinnego Charkowa, aby spędzić tam jeden dzień, powspominać przeszłość i pobyć w domu. Pod koniec teledysku bohaterka żegna się z rodzinnymi miejscami i wraca na front.

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Wokalista zespołu Siergiej Martyniuk opowiedział, że napisał tę piosenkę dla swojej żony Katki, a teledysk postanowili poświęcić wszystkim Ukrainkom – żołnierkom, wolontariuszkom, matkom, nauczycielkom i medyczkom. Reżyserką teledysku została Chrystina Brasławska.

Wcześniej artysta ludowy Ukrainy Iwo Bobul po raz pierwszy pojawił się publicznie wraz z żoną Natalią i młodszym synem Daniłem. Rodzina odwiedziła koncert „Platformy Muzycznej”, gdzie artysta postanowił zapoznać bliskich ze swoją twórczością.

Artysta ludowy Ukrainy Iwo Bobul po raz pierwszy wyznał, że utrata wagi była jego świadomą decyzją, a nie konsekwencją problemów zdrowotnych.

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