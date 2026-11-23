Film: Keanu Reeves niespodziewanie pojawił się na Grand Prix Formuły 1 w Las Vegas
Hollywoodzki aktor Keanu Reeves był jednym z gwiazdorskich gości Grand Prix Formuły 1 w Las Vegas. 62-letni aktor pojawił się na imprezie w czarnej marynarce, dżinsach, czapce i szaliku.
Jednak największą uwagę przyciągnęła jego nieoczekiwana rola po zakończeniu wyścigu.
Reeves zasiadł za kierownicą limuzyny i zawiózł trzech zwycięzców na miejsce, gdzie odbywały się wywiady po wyścigu.
Aktor odwiedził również paddock, gdzie znajdują się garaże zespołów i odbywają się spotkania z kierowcami. Obserwował przebieg wydarzenia i rozmawiał z jego uczestnikami.
Grand Prix w Las Vegas tradycyjnie zgromadziło wiele znanych osobistości. Wśród gości tegorocznego weekendu wyścigowego znaleźli się również Kim Kardashian, Chris Evans i Chris Pratt.
Źródło: People.
Keanu Reeves spotkał się w Nowym Jorku z prezydentem Czech Petrem Pavlem. Aktor przybył na ceremonię wręczenia nagród Atlantic Council Global Citizen Awards, gdzie wręczał jedną z nagród, a następnie rozmawiał z czeskim przywódcą.
Keanu Reeves zwrócił się do federalnego sądu w USA z prośbą o złagodzenie kary dla reżysera Karla Rinscha, którego uznano za winnego oszustwa związanego ze środkami finansowymi serwisu Netflix. Aktor nazwał go utalentowanym artystą i poprosił sąd o okazanie mu współczucia podczas wydawania wyroku.
Znany kanadyjski aktor Keanu Reeves zadebiutował w profesjonalnych wyścigach samochodowych.