Hollywoodzki aktor Keanu Reeves był jednym z gwiazdorskich gości Grand Prix Formuły 1 w Las Vegas. 62-letni aktor pojawił się na imprezie w czarnej marynarce, dżinsach, czapce i szaliku.

Jednak największą uwagę przyciągnęła jego nieoczekiwana rola po zakończeniu wyścigu.

Reeves zasiadł za kierownicą limuzyny i zawiózł trzech zwycięzców na miejsce, gdzie odbywały się wywiady po wyścigu.

Aktor odwiedził również paddock, gdzie znajdują się garaże zespołów i odbywają się spotkania z kierowcami. Obserwował przebieg wydarzenia i rozmawiał z jego uczestnikami.

Grand Prix w Las Vegas tradycyjnie zgromadziło wiele znanych osobistości. Wśród gości tegorocznego weekendu wyścigowego znaleźli się również Kim Kardashian, Chris Evans i Chris Pratt.

Źródło: People.

Keanu Reeves spotkał się w Nowym Jorku z prezydentem Czech Petrem Pavlem. Aktor przybył na ceremonię wręczenia nagród Atlantic Council Global Citizen Awards, gdzie wręczał jedną z nagród, a następnie rozmawiał z czeskim przywódcą.

Keanu Reeves zwrócił się do federalnego sądu w USA z prośbą o złagodzenie kary dla reżysera Karla Rinscha, którego uznano za winnego oszustwa związanego ze środkami finansowymi serwisu Netflix. Aktor nazwał go utalentowanym artystą i poprosił sąd o okazanie mu współczucia podczas wydawania wyroku.

Znany kanadyjski aktor Keanu Reeves zadebiutował w profesjonalnych wyścigach samochodowych.

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