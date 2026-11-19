19 listopada rodzina książęca Monako świętowała Dzień Narodowy Księstwa.

Uroczystości odbyły się najpierw na dziedzińcu Pałacu, a następnie w katedrze św. Mikołaja.

Księżna Charlene wybrała strój od Elie Saab Haute Couture — marynarkę i spodnie w kolorze mlecznym, ozdobione obszerną haftowaną dekoracją i kwiatowymi aplikacjami. Całość dopełniał fascynator w kształcie gałązki z liśćmi.

11-letnia córka księcia i księżnej, Gabriela, również była ubrana w kolor mleczny. Dziewczynka pojawiła się w sukience-płaszczu z podobnym haftem. Tymczasem książę Albert i ich syn Jacques wybrali uroczyste mundury wojskowe.

Książę Albert II, księżna Charlène oraz ich 11-letnie dzieci – książę Jacques i księżniczka Gabriella – wspólnie wzięli udział w obchodach Święta Narodowego Monako.

19 listopada w Monako obchodzony jest Dzień Księcia – najważniejsze święto narodowe księstwa. Tego dnia kraj oddaje hołd swojemu monarchowi, rodzinie książęcej oraz historii państwa. Obchody towarzyszą uroczyste ceremonie, parada wojskowa, nabożeństwo, wręczanie odznaczeń oraz różne wydarzenia dla mieszkańców i gości Monako.

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