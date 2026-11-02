Film: Olga Sumska otrzymała nagrodę podczas jubileuszowej gali „Człowiek Roku 2025”

Ludowa artystka Ukrainy Olga Sumska została laureatką 30. ceremonii wręczenia nagrody „Człowiek Roku 2025”. Aktorkę uhonorowano podczas jubileuszowej uroczystości 1 listopada.

Olga Sumska zwyciężyła w kategorii „Artysta Roku” nagrody „Człowiek Roku” za rok 2025. Jubileuszowa ceremonia odbyła się w Narodowej Operze Ukrainy.

Ze sceny opery Olga Sumska podziękowała za swoje zwycięstwo ukraińskim żołnierzom. Z okazji jubileuszu nagrody aktorka wspomniała legendarnego artysty ludowego Bogdana Stupkę, z którym 30 lat temu była w tej samej nominacji do nagrody. „Jakie to szczęście stać na tej scenie. Przypominam sobie te chwile sprzed 30 lat, kiedy byliśmy w tej samej kategorii co Bogdan Sylwestrowicz Stupka. Oklaskiem uczcijmy jego pamięć. Nasze legendy. To kolejna historyczna chwila w moim życiu, za którą przede wszystkim ja i my wszyscy dziękujemy naszym obrońcom i obrończyniom” – powiedziała aktorka.

Olga Sumska podzieliła się swoimi emocjami związanymi z nagrodą na swoich profilach w mediach społecznościowych i opublikowała zdjęcia z ceremonii wręczenia nagrody: „Dziękuję za tę zaszczytną nagrodę Człowieka Roku. To dla mnie wielki zaszczyt! Chwała Ukrainie oraz naszym obrońcom i obrończyniom! Służę narodowi Ukrainy”.

Wcześniej Sumska skrytykowała Astafiewą po „Radiodykcie” i porównała ją do Janukowycza.

Dasza Astafjewa znalazła się w centrum dyskusji po udziale w radiowym dyktandzie jedności narodowej. Część internautów skrytykowała artystkę, jednak jej zwolennicy przypomnieli, że od dawna pracuje ona z tekstami ukraińskimi i popularyzuje język ukraiński nie tylko podczas wydarzeń publicznych.

Wcześniej Olga Sumska pokazała, jak ukrywała się podczas nocnego ataku Rosji na Kijów.

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