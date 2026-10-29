Film: Sacha Baron Cohen po raz pierwszy przeprosił mieszkańców Kazachstanu za obraz Borata

Aktor Sacha Baron Cohen po raz pierwszy publicznie przeprosił mieszkańców Kazachstanu za swoją postać Borata, która zyskała sławę dzięki satyrycznemu filmowi.

Według aktora, początkowo postać Borata nie miała żadnego związku z Kazachstanem. Najpierw planowano, że będzie on pochodził z Albanii, a później rozważano również inne kraje, w szczególności Mołdawię.

Kiedy projekt trafił do HBO, Cohen zdecydował się na Kazachstan, ponieważ zagraniczna publiczność niewiele wiedziała o tym kraju. Aktor przyznał również, że zarzuty ambasady Kazachstanu na początku projektu były całkowicie uzasadnione.

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„Bardzo mi przykro. Przepraszam. Nie umiem naśladować waszego akcentu. Nie wiem, jak mówicie. W ogóle nie jesteście podobni do Borata!” — oświadczył Cohen.

Oryginalny film „Borat” ukazał się w 2006 roku i zyskał skandaliczną sławę. Kontrowersyjny amerykański komik Sacha Baron Cohen nakręcił drugą część satyrycznej komedii „Borat” i pokazał ją już kilku osobom z branży filmowej

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