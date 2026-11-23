W poniedziałek, 23 listopada, na terenie posiadłości hollywoodzkiego aktora Willa Smitha i Jady Pinkett-Smith w mieście Calabasas w stanie Kalifornia wybuchł pożar.

Zgłoszenie do służb ratowniczych wpłynęło krótko po północy czasu lokalnego — zapalił się budynek gospodarczy służący do celów technicznych na terenie rezydencji o powierzchni około 61 hektarów, której wartość szacuje się na 42 miliony dolarów.

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Strażakom z okręgu Los Angeles udało się szybko opanować i ugasić pożar w niecałą godzinę, zapobiegając jego rozprzestrzenieniu się na główny budynek lub zarośla. W komisariacie szeryfa w Malibu/Lost Hills potwierdzono, że w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, a wstępną przyczyną pożaru określono wypadek.

Ta posiadłość, której budowa została ukończona w 2010 roku, płonęła już we wrześniu 2021 roku. Wówczas ogień wybuchł w piwnicy głównego budynku, a jeden ze strażaków wymagał pomocy medycznej, choć członkowie rodziny aktora nie odnieśli żadnych obrażeń.

Źródło: Page Six.

Aktor Idris Elba zastąpi Willa Smitha w kontynuacji filmu „Legion samobójców”.

Wobec Willa Smitha wniesiono pozew sądowy zawierający poważne zarzuty dotyczące molestowania seksualnego i bezprawnego zwolnienia z pracy. Powód to znany skrzypek Brian King Joseph, który współpracował ze Smithem podczas jego trasy koncertowej.

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