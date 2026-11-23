Reprezentantka Ukrainy w konkursie „Miss Świata 2026”, Hanna Nikonowa, pojawiła się na wybiegu w luksusowej sukni wieczorowej ukraińskiej marki GASANOVA.

Strój został ręcznie wysadzony kamieniami i wyróżniał się dopasowaną sylwetką, gorsetowym stanikiem, ostrymi ramionami oraz długim, półprzezroczystym trenem.

Podczas eliminacji w Puerto Rico uczestniczki prezentowały się na wybiegu w strojach kąpielowych i sukniach wieczorowych. Ukrainka podzieliła się również wrażeniami z występu, zaznaczając, że była dumna z możliwości reprezentowania swojego kraju i czuła wsparcie Ukraińców oraz kibiców z całego świata.

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Finał konkursu odbędzie się 24 listopada w Puerto Rico.

Źródło: Instagram Miss Ukraine Universe.

22-letnia mieszkanka Kijowa Anna Nikonowa zdobyła tytuł „Miss Universe Ukraina 2026” i będzie reprezentować kraj na międzynarodowym konkursie Miss Universe, który odbędzie się w listopadzie w Puerto Rico.

Reprezentantka Zambii, Pamela Mubanga, według informacji BBC, zrezygnowała z udziału w 75. edycji konkursu „Miss Universe”, którego finał zaplanowano w Portoryko, terytorium Stanów Zjednoczonych.

Austria nie weźmie udziału w konkursie „Miss Universe 2026” z powodu śmierci swojej reprezentantki — 22-letniej Lucii Sisić. Dziewczyna, która w 2024 roku zdobyła tytuł „Miss Austrii”, zmarła po długiej walce z poważnymi problemami zdrowotnymi.

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