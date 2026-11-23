30-letni żołnierz Gwardii Narodowej Taras Redziy wystąpił w programie „Głos Kraju – 14” z piosenką Yaktak „W nocy”.

Jego występ tak bardzo zachwycił Tinę Karol, że zaprosiła MONATIKA do tańca w rytmie wolnej muzyki jeszcze podczas występu.

Do uczestnika zwrócili się Artem Piwowarow i Natalia Mogilewska. Między trenerami rozgorzała walka o wokalistę. Mogilewska podkreśliła, że ma dla niego ostatnie miejsce w swojej drużynie.

Taras służy obecnie w Gwardii Narodowej i wkrótce ma zostać dowódcą plutonu bojowego. Przybył do programu, aby przypomnieć o sile ukraińskiej muzyki i kultury. Żołnierz wybrał drużynę Natalii Mogilewskiej.

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Artem Piwowarow został czwartym trenerem nowego sezonu programu „Głos Kraju”. Dołączy do Tiny Karol, Natalii Mogilewskiej i MONATIKA, a premiera 14. sezonu odbędzie się 25 października o godz. 21:00 na kanale „1+1 Ukraina”. Dla Piwowarowa będzie to już drugi sezon w fotelu trenera w tym programie.

Aktorka Olena Svitlytska zareagowała na falę krytyki po udziale w ślepych przesłuchaniach 14. sezonu programu „Głos kraju”. Została zakwalifikowana do drużyny Natalii Mogilewskiej, jednak jej występ wywołał mieszane reakcje widzów.

Ukraińska aktorka Olena Svitlytska wzięła udział w 14. sezonie konkursu piosenki „Głos Kraju”, wykonując utwór piosenkarki Gaitany „Samotnia bossa”.

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