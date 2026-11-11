Warner Bros. przygotowuje nową wersję romantycznej komedii „Małżeństwo na piśmie” z Tomem Hanksem i Meg Ryan w rolach głównych

Hollywood wciąż powraca do znanych historii filmowych. Tym razem nowe życie zyska komedia romantyczna „List do ciebie” z 1998 roku, w której główne role zagrali Tom Hanks i Meg Ryan. Film ten pokazał w swoim czasie, że można się zakochać przez internet nawet bez Tindera, Instagrama i niekończącej się korespondencji w mediach społecznościowych.

Studio Warner Bros. rozpoczęło prace nad nową wersją kultowego filmu. Twórcy planują jednak nie tylko powtórzyć oryginalną historię, ale zaproponować widzom nową fabułę.

Data premiery przyszłego filmu nie została jeszcze ogłoszona.

Reżyserem i scenarzystą projektu zostanie Jason Orli, znany z komedii romantycznej „Chcę cię odzyskać”.

Nad wstępną wersją scenariusza pracowali Deborah Kaplan i Harry Elfont. Do produkcji nowego filmu powrócą Neil Moritz i Tanya Landau, którzy byli również zaangażowani w tworzenie oryginalnego filmu.

Szczegóły fabuły są na razie utrzymywane w tajemnicy. Nie wiadomo również, kto zagra główne role. Nie ma też na razie informacji, czy w nowym filmie pojawią się Tom Hanks i Meg Ryan.

Komedię romantyczną „List do ciebie” wyreżyserowała Nora Ephron. W centrum fabuły znajdują się właścicielka małej księgarni Kathleen Kelly oraz biznesmen Joe Fox, który w rzeczywistości próbował zniszczyć jej firmę.

W prawdziwym życiu bohaterowie nie mogli się nawzajem znieść, jednak w internecie, nie znając prawdziwych tożsamości swoich rozmówców, stopniowo się w sobie zakochali.

Film zarobił w światowej dystrybucji ponad 250 milionów dolarów. Ponadto Meg Ryan otrzymała nominację do nagrody „Złotego Globu” w kategorii „Najlepsza rola kobieca w komedii lub musicalu”.

Co ciekawe, sam film z 1998 roku nie był całkowicie oryginalną historią. Jego fabuła wywodzi się ze sztuki węgierskiego dramaturga Miklóša László „Perfumeria”, napisanej w 1937 roku.

Informuje o tym The Hollywood Reporter.

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