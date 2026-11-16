Zendaya pojawiła się na gali Governors Awards 2026 w vintage’owej złotej sukience projektu Gilles Deacon

Hollywoodzka aktorka Zendaya pojawiła się na czerwonym dywanie podczas 17. ceremonii Governors Awards w Los Angeles, wybierając na tę okazję vintage'ową, złocistą suknię z jesiennej kolekcji marki Gilles Deacon z 2007 roku.

Gwiazda kontynuowała odtwarzanie kultowych stylizacji z pierwszej dekady XXI wieku. Na ceremonię aktorka wybrała błyszczącą złotą suknię w metalicznych odcieniach z obszernymi wstawkami na biodrach, a swoją krótką fryzurę uzupełniła długimi kolczykami.

Na corocznej ceremonii Amerykańskiej Akademii Filmowej zgromadziły się również dziesiątki innych gwiazd kina, a tegoroczne nagrody honorowe oraz nagrodę im. Irvinga Thalberga wręczyli Glenn Close, Ridley Scott, Floyd Norman, Christine Vachon i Pamela Coffler.

Źródło: magazyn NV.

Zendaya i szwajcarska marka sportowa On zaprezentowały drugą wspólną kolekcję odzieży i obuwia. Nad nową linią aktorka pracowała wraz ze swoim wieloletnim stylistą, Lowem Roachem.

Na listę potencjalnych kandydatów do Oscara 2027 znalazły się filmy z udziałem Toma Cruise’a, Zendayi, Roberta Pattinsona, Toma Hollanda i innych gwiazd Hollywoodu. Wśród potencjalnych faworytów znajdują się wielkie produkcje fantastyczne, dramaty, komedie i thrillery.

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