Aktorka Florence Pugh pojawiła się 17 listopada na ceremonii Governors Awards w Los Angeles, po czym jej wygląd stał się przedmiotem ożywionych dyskusji w mediach społecznościowych.

Niektórzy fani przypuszczają, że gwiazda mogła poddać się operacjom plastycznym.

Wśród spekulacji pojawiają się takie hipotezy, jak usunięcie tkanki tłuszczowej z policzków, powiększenie ust oraz korekcja nosa. Jednocześnie inni użytkownicy uważają, że zmiany mogą wynikać z utraty wagi, wieku lub makijażu. Sama aktorka nie potwierdziła informacji o żadnych zabiegach.

Zainteresowanie Pugh wzrosło w związku z plotkami o jej ewentualnej roli dziewczyny Jamesa Bonda w filmie, w którym główną rolę ma podobno zagrać Robert Pattinson. Wśród innych kandydatek wymienia się Margaret Qualley, Anya Taylor-Joy, Sydney Sweeney i Daisy Edgar-Jones.

Opublikowano ostatni ukraiński zwiastun filmu science fiction „Diuna: Część trzecia” (Dune: Part Three) — kontynuacji serii filmowej opartej na powieściach Franka Herberta. Ukraińska premiera filmu zaplanowana jest na 17 grudnia 2026 roku.

Studio Warner Bros. zaprezentowało pierwszy pełnoprawny zwiastun filmu fantastycznego „Diuna: Część trzecia”, który będzie zwieńczeniem trylogii reżysera Denisa Villeneuve’a. Film trafi do ukraińskiej dystrybucji 17 grudnia.

Platforma streamingowa HBO Max ogłosiła premierę serialu „Diuna: Proroctwo”, który będzie prequelem oryginalnych filmów Denisa Villeneuve’a.

Czytaj nas na