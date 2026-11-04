+4° Kijów +7° Warszawa +22° Waszyngton
$ 45.57 € 51.27 zł 11.65
$ 45.57 € 51.27 zł 11.65
+4° Kijów +7° Warszawa +22° Waszyngton
Wiadomości Kultura

David Schwimmer, gwiazda serialu „Przyjaciele”, zaskoczył fanów zmianami w wyglądzie na nowych zdjęciach

UA NEWS 04 listopada 2026 17:03
David Schwimmer, gwiazda serialu „Przyjaciele”, zaskoczył fanów zmianami w wyglądzie na nowych zdjęciach

David Schwimmer, odtwórca roli Rossa Gellera w serialu komediowym „Przyjaciele”, zwrócił uwagę fanów zmianą wizerunku po obchodach 60. urodzin. 

Aktor pojawił się na nowych zdjęciach z siwą brodą i nową fryzurą, przez co widzowie przestali rozpoznawać w nim ekranową postać. 

Зірка 'Друзів' сильно змінився: 60-річного Швіммера не впізнають на нових фото

Pomimo światowej popularności dzięki komediowej roli w serialu „Przyjaciele”, Schwimmer aktywnie zajmował się również reżyserią, rolami dramatycznymi oraz dubbingiem projektów animowanych.

Źródło: UNIAN.

Amerykański aktor Matthew Perry i jego asystent Kenneth Iwamasa, aresztowany w sprawie śmierci gwiazdy serialu „Przyjaciele”, wydali ponad 55 tys. dolarów na 55 fiolek ketaminy w ciągu 29 dni.

Śledczy zajmujący się sprawą śmierci gwiazdy serialu „Przyjaciele” Matthew Perry’ego wykorzystają wyniki dochodzeń w sprawach śmierci Maca Millera i Michaela Jacksona, aby podjąć decyzję o wniesieniu oskarżenia karnego.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację