David Schwimmer, gwiazda serialu „Przyjaciele”, zaskoczył fanów zmianami w wyglądzie na nowych zdjęciach

David Schwimmer, odtwórca roli Rossa Gellera w serialu komediowym „Przyjaciele”, zwrócił uwagę fanów zmianą wizerunku po obchodach 60. urodzin.

Aktor pojawił się na nowych zdjęciach z siwą brodą i nową fryzurą, przez co widzowie przestali rozpoznawać w nim ekranową postać.

Pomimo światowej popularności dzięki komediowej roli w serialu „Przyjaciele”, Schwimmer aktywnie zajmował się również reżyserią, rolami dramatycznymi oraz dubbingiem projektów animowanych.

Źródło: UNIAN.

Amerykański aktor Matthew Perry i jego asystent Kenneth Iwamasa, aresztowany w sprawie śmierci gwiazdy serialu „Przyjaciele”, wydali ponad 55 tys. dolarów na 55 fiolek ketaminy w ciągu 29 dni.

Śledczy zajmujący się sprawą śmierci gwiazdy serialu „Przyjaciele” Matthew Perry’ego wykorzystają wyniki dochodzeń w sprawach śmierci Maca Millera i Michaela Jacksona, aby podjąć decyzję o wniesieniu oskarżenia karnego.

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