56-letni duński aktor Nikolaj Coster-Waldau, znany z roli Jaime'a Lannistera w serialu „Gra o tron”, niespodziewanie pojawił się w Kijowie. Gwiazda została zauważona w kilku miejscach stolicy, a podczas alarmu powietrznego zszedł do metra, zabierając ze sobą śpiwór.

Aktor trzykrotnie znalazł się na zdjęciach. W szczególności odwiedził bar winny na Podolu, gdzie zrobił sobie zdjęcie z fanką, a także wziął udział w wydarzeniu organizowanym przez teatr im. Mykoły Kulisha.

Dziennikarze agencji Reuters opublikowali zdjęcia Nikolaja Kostera-Waldau w jednej ze stacji metra w stolicy. Aktor zszedł pod ziemię podczas alarmu powietrznego, aby przeczekać zagrożenie w schronie.

Sądząc po opublikowanych zdjęciach, gwiazda zadbała o komfort podczas oczekiwania i zabrała ze sobą śpiwór.

Koster-Waldau zyskał światową sławę dzięki roli Jaime'a Lannistera w serialu „Gra o tron”. Jego niespodziewane pojawienie się w Kijowie przyciągnęło uwagę fanów i stało się tematem dyskusji w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że premier Mołdawii Vasile Tofan przebywa z wizytą roboczą w stolicy Ukrainy w poniedziałek, 26 października.

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