Hollywoodzki aktor John Travolta jest pasjonatem cukiernictwa i wielokrotnie wygrywał rodzinne konkursy wypieków. W wolnym czasie od zdjęć gwiazda filmów „Pulp Fiction” i „Briolin” przygotowuje świąteczne desery i eksperymentuje z przepisami.

Jak się okazało, Travolta poważnie podchodzi do przygotowywania słodyczy. Wśród jego ulubionych deserów znajdują się ciasteczka z pastą z orzeszków ziemnych i kawałkami czekolady, a także ciasteczka orzechowe i kruche.

Podczas pieczenia aktor w dużej mierze polega na własnej intuicji. Jednym ze źródeł inspiracji stała się dla niego znana amerykańska kulinaristka i prezenterka telewizyjna Aina Garten.

Travolta szczególnie ceni jej przepisy na babeczki kokosowe i czekoladowe. Według aktora do przygotowania czekoladowych smakołyków potrzeba niemal wszystkich możliwych składników, dlatego nie są one tanie. Jednak jego zdaniem efekt jest tego wart.

O kulinarnych umiejętnościach Johna Travolty dowiedziano się już w 2021 roku. Wtedy perkusista zespołu Mötley Crüe, Tommy Lee, opublikował ich zabawną korespondencję: aktor poprosił przyjaciela o podzielenie się przepisem na ciasteczka.

Następnie Travolta wysłał mu zdjęcie wypieków w piekarniku i żartobliwie nazwał siebie Johnnym Crockerem. W ten sposób nawiązał do nazwy znanej amerykańskiej marki kulinarnej Betty Crocker.

W ostatnich latach aktor często spędza święta wraz z dziećmi – 26-letnią Ellą Blue i 16-letnim Benjaminem. W 2024 roku udostępnił nawet wzruszające rodzinne zdjęcie z obchodów Święta Dziękczynienia.

Jednocześnie Travolta nie rezygnuje z kariery filmowej. Już 4 grudnia na ekrany ma trafić dramat kryminalny „Listopad 1963”, poświęcony zabójstwu prezydenta USA Johna Kennedy’ego. W filmie aktor wcielił się w rolę mafiosa Johnny'ego Roselli.

O swoim kulinarnym hobby aktor opowiedział podczas premiery nowego filmu „Listopad 1963” w Nowym Jorku, jak podaje magazyn People.

Wcześniej amerykański aktor John Travolta, który sześć lat temu stracił żonę Kelly Preston, przyznał, że jest otwarty na nową miłość.

Amerykański aktor John Travolta przypomniał, że otrzymał rolę w kultowym filmie Quentina Tarantino „Pulp Fiction” bez castingu ani przesłuchań.

Raper 50 Cent opublikował film, na którym aktor John Travolta tańczy do jego piosenki. „Spędzam czas z Johnem Travoltą. Przysięgam, przyjechałem tu tylko dla niego” – napisał 50 Cent.

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