Gwiazda serialu „Breaking Bad”, Dean Norris, rozwodzi się z żoną po 25 latach małżeństwa

Amerykański aktor Dean Norris, znany z roli agenta Henka Schredera w popularnym serialu „Breaking Bad”, rozwodzi się z żoną Bridget Norris po 25 latach wspólnego życia.

Wniosek o rozwód Bridget Norris złożyła już w zeszłym roku. Jednak informacja o rozstaniu małżonków wyszła na jaw dopiero teraz. Proces rozwodowy nadal trwa.

Według informacji podanych przez wydawnictwo jedną z możliwych przyczyn rozstania mogły być problemy finansowe. W szczególności byli małżonkowie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości restauracji zlokalizowanej w Kalifornii.

„Zgodnie z dokumentami firma posiada aktywa o wartości 147 810 dolarów, ale jej zadłużenie wynosi 1 811 598,46 dolarów. Upadłość na podstawie rozdziału 11 pozwala firmie na restrukturyzację zadłużenia, aby mogła kontynuować działalność” – zaznaczono w dokumencie.

Dean i Bridget Norris mają pięcioro wspólnych dzieci.

Dean Norris studiował na Uniwersytecie Harvarda, a następnie ukończył Królewską Akademię Sztuk Dramatycznych w Londynie.

Karierę aktorską rozpoczął pod koniec lat 80. Początkowo Norris pojawiał się głównie w epizodycznych rolach w filmach i projektach telewizyjnych. Wśród wczesnych ról aktora znajdują się filmy „Zabójcza broń 2”, „Terminator 2: Dzień sądu ostatecznego” oraz „Wszystko zapamiętam”.

Prawdziwą popularność przyniosła mu rola agenta Agencji ds. Walki z Narkotykami, Henka Schredera, w serialu „Breaking Bad”.

Ponadto Dean Norris wystąpił w serialach „Pod kopułą”, „Rodzina Soprano” oraz w innych projektach filmowych i telewizyjnych.

Informację tę podaje serwis Page Six.

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