Gwiazda serialu „Sherlock”, Freeman, po raz pierwszy pojawił się publicznie wraz z żoną, młodszą od niego o 23 lata
55-letni brytyjski aktor Martin Freeman po raz pierwszy od czasu potajemnego ślubu pojawił się publicznie wraz ze swoją 32-letnią żoną Rachel Benaisa.
Para wzięła udział w uroczystym przedstawieniu w londyńskim teatrze „Apollo”.
Małżonkowie wyglądali na szczęśliwych i po raz pierwszy pokazali publicznie obrączki ślubne. Informacja o ślubie aktora pojawiła się w zeszłym tygodniu. Według doniesień mediów para jest razem od 2020 roku, a ślub wzięła na początku 2026 roku.
Wcześniej Freeman przez 16 lat był w związku z aktorką Amandą Abbington. Mają dwoje dzieci – córkę Grace i syna Joe.
Źródło: Daily Mail.
Brytyjski aktor Martin Freeman, znany z ról w filmach „Hobbit” i serialu „Sherlock”, po raz pierwszy oficjalnie zawarł związek małżeński. Jego wybranką została 34-letnia francuska aktorka Rachel Benaisa.
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