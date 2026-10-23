55-letni brytyjski aktor Martin Freeman po raz pierwszy od czasu potajemnego ślubu pojawił się publicznie wraz ze swoją 32-letnią żoną Rachel Benaisa.

Para wzięła udział w uroczystym przedstawieniu w londyńskim teatrze „Apollo”.

Małżonkowie wyglądali na szczęśliwych i po raz pierwszy pokazali publicznie obrączki ślubne. Informacja o ślubie aktora pojawiła się w zeszłym tygodniu. Według doniesień mediów para jest razem od 2020 roku, a ślub wzięła na początku 2026 roku.

Wcześniej Freeman przez 16 lat był w związku z aktorką Amandą Abbington. Mają dwoje dzieci – córkę Grace i syna Joe.

Źródło: Daily Mail.

Brytyjski aktor Martin Freeman, znany z ról w filmach „Hobbit” i serialu „Sherlock”, po raz pierwszy oficjalnie zawarł związek małżeński. Jego wybranką została 34-letnia francuska aktorka Rachel Benaisa.

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