Gwiazda programu „Kvartal dla kobiet”, Alina Blażkiewicz, postanowiła wyjechać z Kijowa

Ukraińska aktorka Alina Blażkiewicz wraz z rodziną tymczasowo opuszcza stolicę ze względu na sytuację bezpieczeństwa i ciągłe rosyjskie ostrzały.

Artystka przyznała, że jest jej smutno z powodu przeprowadzki i nie chciała opuszczać Kijowa. Jednocześnie rodzina postanowiła przenieść się do jednego z miast na zachodzie Ukrainy.

Blažkevič poprosiła również swoich obserwujących o polecenie firm transportowych do przewozu rzeczy. Aktorka nie sprecyzowała, dokąd dokładnie przenosi się rodzina.

Źródło: Instagram Aliny Blażkiewicz

56-letni duński aktor Nikolaj Coster-Waldau, znany z roli Jaime'a Lannistera w serialu „Gra o tron”, niespodziewanie pojawił się w Kijowie. Gwiazda została zauważona w kilku miejscach stolicy, a podczas alarmu powietrznego zszedł do metra, zabierając ze sobą śpiwór.

Ukraińska choreografka Ilona Gwoźdźowa znalazła się w centrum skandalu po tym, jak powtórzyła taneczny trend Rosjanki Poliny Glend. Obserwujący gwiazdę oskarżyli ją o promowanie rosyjskich treści i wezwali do usunięcia filmu.

Wcześniej ukraiński piosenkarz Witalij Kozłowski zapomniał tekstu własnej piosenki „Mala” w trakcie występu. Artysta nie stracił jednak zimnej krwi, z humorem wyszedł z tej sytuacji, a publiczność wsparła go burzliwymi oklaskami.

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