W japońskiej prefekturze Kumamoto 1073 osoby według stanu na wtorek nadal przebywały w centrach ewakuacyjnych po silnym trzęsieniu ziemi, które nastąpiło w lipcu. Następnego dnia mijały trzy miesiące od katastrofy. Wstrząsy osiągnęły maksymalny poziom 7 w japońskiej skali intensywności sejsmicznej shindo i pochłonęły życie 38 osób, w tym tych, które zmarły z przyczyn pośrednich.

Jak informuje The Japan Times, trzęsienie ziemi uszkodziło 82 223 domy, z czego 11 429 zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych. Liczba ewakuowanych wcześniej przekraczała 10 tys., ale później spadła do około jednej dziesiątej wartości szczytowej. Według stanu na piątek 2685 osób przeniosło się do tymczasowych mieszkań.

Rozbiórka i zatrudnienie

We wrześniu rozpoczęto państwową rozbiórkę uszkodzonych domów. Jednak do 21 października rozebrano tylko jeden budynek.

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Według Biura Pracy Kumamoto około 380 osób według stanu na 16 października straciło pracę w wyniku trzęsienia ziemi. Do piątku urząd otrzymał około 4200 zapytań. Władze prefektury i inne instytucje zapewniają poszkodowanym pomoc w zatrudnieniu.

Odbudowa infrastruktury

Odbudowa infrastruktury została ukończona w około połowie. W mieście Yatsushiro nadal nie ma perspektyw na przywrócenie studni. Według stanu na 13 października władze miasta otrzymały 3690 zgłoszeń, w tym dotyczących braku bieżącej wody, a miasto odczuwa niedobór hydraulików. Jednocześnie wszystkie linie kolejowe uszkodzone przez trzęsienie ziemi zostały już przywrócone.

We wtorek rząd prefektury przedstawił projekty planów odbudowy codziennego życia poszkodowanych i tworzenia społeczności odpornych na klęski żywiołowe. Gubernator Kumamoto Takashi Kimura oświadczył, że władze chcą konsekwentnie prowadzić nową, kreatywną odbudowę, pełną nadziei dla dotkniętych obszarów.

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