W co najmniej 11 regionach Rosji wprowadzono programy zmniejszenia liczby cesarskich cięć. W regionalnych programach ochrony zdrowia matek i dzieci, obowiązujących w 89 regionach kraju, określono wskaźniki docelowe do 2030 roku. Poinformowała o tym Meduza.

W szczególności Jakucja planuje obniżyć odsetek cesarskich cięć do 33%, obwód omski — do 30%, a Dagestan — do 28%. Lekarzom zaleca się prowadzenie rozmów wyjaśniających z kobietami w ciąży, aby zachęcać je do porodów naturalnych przy braku przeciwwskazań.

Skargi kobiet rodzących

Jednocześnie kobiety zgłosiły przypadki, w których odmawiano im operacji mimo posiadania dokumentacji medycznej. Mieszkanka obwodu włodzimierskiego, nazwana w publikacji Angeliką, opowiedziała, że przed porodem przekazała lekarce dokumenty dotyczące swojego stanu zdrowia. Według niej lekarka nie zbadała jej i powiedziała, że urodzi samodzielnie.

Angelika twierdzi, że ostatecznie urodziła w sąsiednim regionie, gdzie medycy uznali cesarskie cięcie za jedyną możliwą opcję. Jej zdaniem poród naturalny stanowił zagrożenie dla niej i dziecka.

O presji ze strony medyków informują również kobiety z regionów, w których oficjalne zalecenia dotyczące ograniczenia takich operacji, przynajmniej formalnie, nie zostały wprowadzone.

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Inna kobieta, Wiera, opowiedziała, że na początku listopada rodziła w Leningradzkim Obwodowym Centrum Perinatalnym w Gatczynie. Według niej miała dokumenty wskazujące na duży rozmiar płodu, lecz lekarze zgodzili się na cesarskie cięcie dopiero po 20 godzinach skurczów. Wiera twierdzi, że dziecko utknęło, a lekarze już stwierdzili u jej syna głuchotę w jednym uchu.

Wskaźniki operacji i wynagrodzenia lekarzy

W Rosji cesarskie cięcie jest dozwolone wyłącznie ze wskazań medycznych. Ministerstwo Zdrowia Rosji, państwa-agresora, od 2019 roku koncentruje się na ograniczaniu liczby takich operacji, choć ich liczba, według publikacji, nadal rośnie.

Anonimowa lekarka położnik-ginekolog z oddziału położniczego w rejonie tuapsinskim Kraju Krasnodarskiego powiedziała w komentarzu dla Moskovsky Komsomolets, że celem planów nie jest zasadnicza rezygnacja z cesarskich cięć, lecz zmniejszenie liczby operacji bez wskazań medycznych, w tym tych, za które pacjentki płacą prywatnie.

Według statystyk, na które powołuje się Novaya Gazeta Europe, w 2024 roku w Rosji przez cesarskie cięcie urodziło się ponad 380 tys. dzieci — około co trzecie dziecko. Była deputowana Dumy Państwowej Ksenia Goraczewa oraz wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Dawankow zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą, aby nie uwzględniać medycznie koniecznych operacji we wskaźnikach szpitali położniczych i nie wiązać ich z pensjami oraz premiami lekarzy.

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