Naukowcy z Uniwersytetu w Lund i Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji ustalili, że 12-tygodniowy program ćwiczeń fizycznych wiązał się z poprawą funkcji małych, czyli obwodowych, dróg oddechowych u osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W badaniu uczestniczyły 62 osoby ze stabilną POChP o różnym stopniu nasilenia, informuje News-Medical.

Trening trwał 12 tygodni

Uczestnicy ćwiczyli trzy razy w tygodniu: dwa razy w małych grupach pod nadzorem fizjoterapeuty, a jedną sesję wykonywali w domu. Program łączył ćwiczenia aerobowe i siłowe, a obciążenie stale dostosowywano do możliwości każdej osoby.

Program opracowano z uwzględnieniem obwodowych części płuc, gdzie zachodzi wymiana gazowa. W przypadku POChP zmiany w strukturze małych dróg oddechowych mogą powodować gorszą i nierównomierną wentylację w poszczególnych obszarach płuc. Badacze przypuszczają, że głębsze i częstsze oddychanie podczas wysiłku pomaga powietrzu docierać do większej liczby obszarów płuc, a mechaniczna stymulacja tkanek może wpływać na funkcję obwodowych dróg oddechowych.

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Spirometria nie wykazała wyraźnych zmian

Stan płuc oceniano przed rozpoczęciem programu i po jego zakończeniu, dlatego uczestnicy stanowili własne grupy kontrolne. Oprócz standardowej spirometrii naukowcy zastosowali oscylometrię impulsową — metodę, która mierzy mechaniczne właściwości płuc podczas spokojnego oddychania i umożliwia ocenę oporu dróg oddechowych oraz reaktancji płuc.

Po 12 tygodniach oscylometria wykazała wyraźną poprawę kilku wskaźników funkcji obwodowych dróg oddechowych. Jednocześnie na podstawie samej spirometrii zmiany były niewielkie, nie występowały lub były trudne do wykrycia. Uczestnicy przeszli także średnio o 28 metrów więcej w ciągu sześciu minut i wykonali o 2,5 powtórzenia więcej w jednominutowym teście wstawania z krzesła. Najwyraźniejszą poprawę objawów odnotowano wśród osób, które na początku badania miały cięższe objawy.

Naukowcy analizują również próbki krwi pobrane przed treningami i po nich, aby ustalić, jakie procesy biologiczne aktywuje aktywność fizyczna i dlaczego reakcja na nią różni się między uczestnikami. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Respiratory Research.

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