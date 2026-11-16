14-letnia australijska surferka Leihani Zoric zdobyła złoto w rywalizacji kobiet podczas Światowych Igrzysk Surfingowych w Punta Rocas w Peru. W wieku 14 lat została najmłodszą mistrzynią świata Międzynarodowego Stowarzyszenia Surfingu. Jak informuje Channel NewsAsia, jej wynik otworzył Australii możliwość zakwalifikowania jeszcze jednej zawodniczki na Igrzyska Olimpijskie 2028 w Los Angeles pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów.

Zwycięstwo w finale

W finale Zoric zdobyła 15,5 punktu za dwie fale, przy maksymalnej możliwej liczbie 20. Wyprzedziła Francuzkę Johanne Defay, brązową medalistkę igrzysk olimpijskich w 2024 roku, Hiszpankę Janire Gonzalez-Etxabarri oraz Amerykankę Sawyer Lindblad.

Wcześniej w tym roku Zoric, mając 13 lat, wygrała juniorskie mistrzostwa świata Międzynarodowego Stowarzyszenia Surfingu wśród zawodniczek do lat 18. Na turnieju w Peru zajęła pierwsze miejsce wśród 105 uczestniczek, wyprzedzając między innymi wielokrotne mistrzynie świata Carissę Moore, Stephanie Gilmore i Tyler Wright.

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Złoto Ewinga i droga na igrzyska

Rywalizację mężczyzn wygrał inny reprezentant Australii Ethan Ewing — uczestnik igrzysk olimpijskich w 2024 roku i siódmy zawodnik profesjonalnego światowego cyklu surfingu. W finale zdobył 19,17 punktu za dwie fale, co było najwyższym wynikiem w pojedynczym przejeździe na turnieju. Za jedną falę Ewing otrzymał 9,17 punktu, a za drugą maksymalne 10.

Australijczyk wyprzedził Peruwiańczyków Luccę Mesinasa i Miguela Tudelę oraz Niemca Hansa Odriozolę. Dzięki awansowi Mesinasa i Tudeli do finału Peru również uzyskało możliwość zakwalifikowania trzeciego surfera na igrzyska olimpijskie 2028, jeśli kolejnych dwóch reprezentantów kraju zdobędzie kwalifikację innymi drogami. Pod tym samym warunkiem Australia będzie mogła zakwalifikować trzecią surferkę.

Pierwszymi surferami, którzy zakwalifikowali się na igrzyska olimpijskie w Los Angeles, zostali Japończycy Kanoa Igarashi i Mirai Ikeda. We wrześniu zdobyli złoto na igrzyskach azjatyckich.

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